Със скандирания, червено-бели знамена, факли и пиротехнически ефекти, хиляди привърженици на „Олимпиакос“ излязоха по улиците на Атина и Пирея, за да отпразнуват спечелването на титлата в Евролига по баскетбол.

Поводът е драматичната победа във финала срещу испанския гранд „Реал“ Мадрид, която донесе на гръцкия клуб четвърта европейска титла в историята му и първа от 13 години насам.

Везенков след триумфа в Евролигата: Не мога да опиша усещането. Ще ми трябва време да осъзная какво направихме

Център на еуфорията стана районът около Общинския театър в Пирея, където още преди пристигането на отбора се бяха събрали огромни тълпи от фенове. Според гръцки медии и спортни издания, по улиците са излезли над 100 000 души, които са превърнали пристанищния град в море от червено и бяло.

Кулминацията на празника настъпва с пристигането на отбора с открит автобус. Играчите, треньорският щаб и ръководството на клуба бяха посрещнати с бурни аплодисменти, песни и непрекъснати скандирания на името на тима и на старши треньора Йоргос Барцокас.

Баскетболистите вдигнаха трофея пред екзалтираната публика, превръщайки площада пред осветения Общински театър в сцена на масова еуфория.

Везенков и "Олимпиакос" са шампиони на Евролигата

Сред най-аплодираните играчи беше и българският национал Александър Везенков, който се утвърди като ключова фигура в шампионския сезон на „Олимпиакос“ и добави ново значимо отличие към кариерата си.

Еуфорията не се ограничи само до Пирея. Фенове на клуба излязоха по улиците и в други градове в Гърция, за да отпразнуват историческия успех - четвърта европейска титла и първи триумф в Евролигата от повече от десетилетие.

Празненствата продължиха до ранните часове на нощта, съпроводени от песни, димки, фойерверки и непрекъснато скандиране - сцена, която още веднъж потвърди статута на Олимпиакос като един от най-страстно подкрепяните клубове в европейския баскетбол.

Редактор: Цветина Петкова