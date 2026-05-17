Единственият българин, печелил "Златната топка" във футбола, поздрави единствената българка, триумфирала в "Евровизия".

Христо Стоичков изрази гордостта си с думите: "DARA над всички! България над всички! Цял свят пее Бангаранга!!!"

ИСТОРИЧЕСКИ ТРИУМФ ЗА БЪЛГАРИЯ: DARA спечели "Евровизия" 2026

Още преди финала Камата отправи специален поздрав за българската изпълнителка на видео с внучка си и изрази силната си подкрепя за нея.

"DARA заслужава цялата ни подкрепа - талант, енергия и истинско присъствие на сцената!

Нека бъдем зад нея и покажем колко силен може да бъде българският глас. Подкрепете DARA и БЪЛГАРИЯ", призова легендата.

