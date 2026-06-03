Само на 20 години Йоана Станкова вече е сред най-разпознаваемите имена в българския женски футбол. Националката на България гради успешна кариера в Италия, където вече четвърта година играе на високо ниво, а междувременно следва дигитален мениджмънт и иновации. При краткото си завръщане в родния Бургас тя споделя, че футболът отдавна е престанал да бъде просто детско увлечение.

„Когато започнах, бях на пет години и може би бях прекалено малка, за да осъзная, че един ден това ще бъде моя професия и начин на живот“, споделя тя. По думите ѝ именно спортът ѝ е дал възможност да опознае различни култури и хора. За нея футболът е едно уникално пътешествие, което я среща с различни хора и националности.

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Днес Йоана е централен защитник в националния отбор на България, въпреки че през годините е играла почти на всяка позиция на терена: „Била съм и крило, и халф, но най-често централен защитник. Да бъда халф беше една от любимите ми позиции“. Въпреки успехите си зад граница тя не крие разочарованието си от състоянието на женския футбол у нас. „За жалост България е доста по-назад и ми е болно да го кажа. Ако имам възможност, бих се върнала, но към момента нивото тук е по-ниско. Все още има хора, които дори не знаят, че съществува женски национален отбор по футбол“, смята тя.

Кариерата ѝ в Италия преминава през няколко клуба, а в момента тя защитава цветовете на „Лумедзане“. Наскоро е включена сред най-добрите 11 футболистки в първенството, като е единствената българка в тази престижна селекция. Освен на терена, Йоана представя България и извън него. „Носила съм им традиционни храни като например локум с роза, правила съм баница. На съотборничките ми им е интересно и често ми задават въпроси за България“, разказва тя.

Амбициите на младата футболистка продължават да растат. Тя не крие, че мечтае един ден да облече екипа на „Барселона“: „Това е мечтаният ми отбор. От дете гледахме мачовете им с баща ми и това остана любимият ми клуб“.

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Освен клубните си успехи Йоана вече има специално място и в историята на българския женски футбол. През 2023 г. тя отбелязва първия гол за България в УЕФА Лига на нациите за жени. Попадението срещу Северна Македония носи победа на националния отбор и остава незабравим момент за нея. „Бях много щастлива, защото голът донесе победата. Едва в автобуса след мача съотборничките ми показаха новините и разбрах, че съм отбелязала първото попадение в турнира“, спомня си тя.

На 5 юни Йоана отново ще излезе с националната фланелка в европейската квалификация срещу Гибралтар. А посланието, което отправя към младите хора, е кратко и ясно: „Преследвайте мечтите си и правете това, което ви доставя удоволствие и ви кара да бъдете себе си“ .

Репортер: Елена Танева

Редактор: Цветина Петкова