Президентът на ФИФА Джани Инфантино свика извънредна среща на висшето ръководство на световната футболна централа в мароканската столица Рабат на фона на безпрецедентен натиск срещу управлението му и нарастващи призиви за промяна на върха на организацията.

Повод за кризата стана оттегленият план на Инфантино за продажба на 20% от ново дружество, което да управлява търговските права на Световните първенства. Идеята предвиждаше привличането на частни инвеститори срещу 4,2 милиарда долара, но предизвика остри критики от редица футболни федерации и ръководители. Допълнително напрежение създаде информацията, че сред потенциалните инвеститори има компания със семейни връзки с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Джани Инфантино се отказа от продажбата на Световното първенство

Въпреки че Инфантино се отказа от проекта още миналия петък, недоволството не стихна. От УЕФА обвиниха президента на ФИФА, че е готов да „продаде душата на футбола“, и заявиха, че вече нямат доверие в неговото лидерство.

Критики отправиха и други влиятелни фигури. Директорът по глобално футболно развитие на ФИФА Арсен Венгер публично постави под съмнение идеята за навлизане на частни инвестиции в световните първенства. Футболната федерация на Йордания обвини централата в натиск върху националните асоциации чрез обещания за по-голям финансов дял от приходите от Мондиалите в замяна на подкрепа за Инфантино.

Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер също се включи в дебата, като предложи президентът на Норвежката футболна федерация Лизе Клавенес - адвокат и бивша национална състезателка, като възможен наследник на Инфантино.

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На извънредната среща в Рабат Инфантино ще разговаря с най-висшите ръководители на организацията, сред които и генералният секретар Матиас Графстрьом. Основната цел е да бъде обсъдена кризата, разтърсила ФИФА след проваления проект за продажба на част от търговските права на световните първенства.

Скандалът поставя под сериозно съмнение очакваното преизбиране на Инфантино за четвърти мандат на Конгреса на ФИФА през март в Мароко. Допреди няколко месеца новият му мандат изглеждаше почти сигурен, но според международни медии в момента позициите му са значително отслабени. Според информации в международния спортен печат не се изключва и възможността швейцарецът да обмисли оставката си, ако натискът срещу него продължи да се засилва.

Редактор: Цветина Петкова