Днес официално бяха обявени имената на номинираните за „Златната топка“ при мъжете и жените. Церемонията по връчването на футболните награди ще се проведе на 26 октомври.

Капитанът на Англия и нападател на Байерн Мюнхен Хари Кейн попада сред фаворитите за отличието след феноменален сезон, в който отбеляза 73 гола за клуба и националния си отбор. 33-годишният голмайстор е основният претендент за трофея, което би го направило първия англичанин с отличието след Майкъл Оуен през 2001 г.

Номинираните за „Златната топка“ ще бъдат обявени на 8 септември

Сред останалите ключови претенденти е Родри (победител за 2024 г.), който спечели „Златната топка“ на Световното първенство, извеждайки Испания до титлата.

Звездата на Франция и Реал Мадрид Килиан Мбапе също записа името си в историята, подобрявайки рекорда за най-много голове на Световно първенство с впечатляващите 10 попадения в турнира.

Пълен списък с номинираните за „Златната топка“ при мъжете:

• Джуд Белингам (Реал Мадрид / Англия)

• Пау Кубарси (Барселона / Испания)

• Марк Кукурея (Челси/Реал Мадрид / Испания)

• Усман Дембеле (Пари Сен Жермен / Франция)

• Луис Диас (Байерн Мюнхен / Колумбия)

• Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед / Португалия)

• Габриел Магаляеш (Арсенал / Бразилия)

• Ерлинг Холанд (Манчестър Сити / Норвегия)

• Ашраф Хакими (Пари Сен Жермен / Мароко)

• Хари Кейн (Байерн Мюнхен / Англия)

• Хвича Кварацхелия (Пари Сен Жермен / Грузия)

• Ламин Ямал (Барселона / Испания)

• Садио Мане (Ал Насър / Сенегал)

• Маркиньос (Пари Сен Жермен / Бразилия)

• Лаутаро Мартинес (Интер / Аржентина)

• Килиан Мбапе (Реал Мадрид / Франция)

• Нуно Мендеш (Пари Сен Жермен / Португалия)

• Лионел Меси (Интер Маями / Аржентина)

• Жоао Невеш (Пари Сен Жермен / Португалия)

• Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен / Франция)

• Вилиан Пачо (Пари Сен Жермен / Еквадор)

• Хулиан Киньонес (Ал Кадсия / Мексико)

• Деклан Райс (Арсенал / Англия)

• Родри (Барселона / Испания)

• Фабиан Руис (Пари Сен Жермен / Испания)

• Вилиам Салиба (Арсенал / Франция)

• Феран Торес (Пари Сен Жермен / Испания)

• Дайо Упамекано (Байерн Мюнхен / Франция)

• Винисиус Жуниор (Реал Мадрид / Бразилия)

• Витиня (Пари Сен Жермен / Португалия)

Редактор: Цвета Лазаркова