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Вижте списъка с номинираните
Днес официално бяха обявени имената на номинираните за „Златната топка“ при мъжете и жените. Церемонията по връчването на футболните награди ще се проведе на 26 октомври.
Капитанът на Англия и нападател на Байерн Мюнхен Хари Кейн попада сред фаворитите за отличието след феноменален сезон, в който отбеляза 73 гола за клуба и националния си отбор. 33-годишният голмайстор е основният претендент за трофея, което би го направило първия англичанин с отличието след Майкъл Оуен през 2001 г.
Номинираните за „Златната топка“ ще бъдат обявени на 8 септември
Сред останалите ключови претенденти е Родри (победител за 2024 г.), който спечели „Златната топка“ на Световното първенство, извеждайки Испания до титлата.
Звездата на Франция и Реал Мадрид Килиан Мбапе също записа името си в историята, подобрявайки рекорда за най-много голове на Световно първенство с впечатляващите 10 попадения в турнира.
OUR 2026 MEN'S BALLON D'OR NOMINEES! #ballondor pic.twitter.com/GQFsH5u5lO— Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026
Пълен списък с номинираните за „Златната топка“ при мъжете:
• Джуд Белингам (Реал Мадрид / Англия)
• Пау Кубарси (Барселона / Испания)
• Марк Кукурея (Челси/Реал Мадрид / Испания)
• Усман Дембеле (Пари Сен Жермен / Франция)
• Луис Диас (Байерн Мюнхен / Колумбия)
• Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед / Португалия)
• Габриел Магаляеш (Арсенал / Бразилия)
• Ерлинг Холанд (Манчестър Сити / Норвегия)
• Ашраф Хакими (Пари Сен Жермен / Мароко)
• Хари Кейн (Байерн Мюнхен / Англия)
• Хвича Кварацхелия (Пари Сен Жермен / Грузия)
• Ламин Ямал (Барселона / Испания)
• Садио Мане (Ал Насър / Сенегал)
• Маркиньос (Пари Сен Жермен / Бразилия)
• Лаутаро Мартинес (Интер / Аржентина)
• Килиан Мбапе (Реал Мадрид / Франция)
• Нуно Мендеш (Пари Сен Жермен / Португалия)
• Лионел Меси (Интер Маями / Аржентина)
• Жоао Невеш (Пари Сен Жермен / Португалия)
• Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен / Франция)
• Вилиан Пачо (Пари Сен Жермен / Еквадор)
• Хулиан Киньонес (Ал Кадсия / Мексико)
• Деклан Райс (Арсенал / Англия)
• Родри (Барселона / Испания)
• Фабиан Руис (Пари Сен Жермен / Испания)
• Вилиам Салиба (Арсенал / Франция)
• Феран Торес (Пари Сен Жермен / Испания)
• Дайо Упамекано (Байерн Мюнхен / Франция)
• Винисиус Жуниор (Реал Мадрид / Бразилия)
• Витиня (Пари Сен Жермен / Португалия)Редактор: Цвета Лазаркова
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