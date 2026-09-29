Снимка: iStock
Един от членовете на екипажа е оцелял и е откаран в болница
Руски военен самолет Ту-95 се е разбил във вторник в Амурска област в Далечния изток на Русия. Информацията е на руското Министерство на отбраната. При катастрофата шестима членове на екипажа са загинали, а един е ранен.
По данни на ведомството самолетът е извършвал тренировъчен полет, когато се е разбил в необитаем район. Единственият оцелял член на екипажа е бил евакуиран и настанен в медицинско заведение.
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В социалните мрежи бяха публикувани непотвърдени видеокадри, на които се виждат предполагаеми пламъци и гъст дим от мястото на катастрофата. На записите се чуват и силни пукащи звуци.
❗️The moment of the crash of the Russian strategic bomber Tu-95MS (it was previously reported that it was a transport Tu-154) in 🇷🇺Amur Oblast.— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 29, 2026
6 out of 7 Russian servicemen died. pic.twitter.com/F8y5krT6Ve
От руското Министерство на отбраната уточниха, че самолетът е изпълнявал полета без боеприпаси.
BREAKING: Russia’s nuclear-capable strategic bomber crashes in eastern region pic.twitter.com/aQfWqdIlx8— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 29, 2026
Ту-95 е стратегически бомбардировач, разработен в Съветския съюз. Самолетът може да носи ядрено оръжие и е сред основните далекобойни бомбардировачи на руските въоръжени сили.
UPDATE: The crashed aircraft appears to be a Tu-95MS strategic bomber, not a Tu-154 as initially reported.— Clash Report (@clashreport) September 29, 2026
Evidence: tail section debris matches the Tu-95.
The Tu-95MS is Russia's nuclear-capable strategic bomber, a key part of its nuclear triad, used extensively to launch… https://t.co/2xBHLSyFaP pic.twitter.com/7Ki9jwRQlq
Причините за катастрофата все още не са съобщени.Редактор: Георги Иванов
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