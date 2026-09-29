Един от членовете на екипажа е оцелял и е откаран в болница

Руски военен самолет Ту-95 се е разбил във вторник в Амурска област в Далечния изток на Русия. Информацията е на руското Министерство на отбраната. При катастрофата шестима членове на екипажа са загинали, а един е ранен.

По данни на ведомството самолетът е извършвал тренировъчен полет, когато се е разбил в необитаем район. Единственият оцелял член на екипажа е бил евакуиран и настанен в медицинско заведение.

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В социалните мрежи бяха публикувани непотвърдени видеокадри, на които се виждат предполагаеми пламъци и гъст дим от мястото на катастрофата. На записите се чуват и силни пукащи звуци.

От руското Министерство на отбраната уточниха, че самолетът е изпълнявал полета без боеприпаси.

Ту-95 е стратегически бомбардировач, разработен в Съветския съюз. Самолетът може да носи ядрено оръжие и е сред основните далекобойни бомбардировачи на руските въоръжени сили.

Причините за катастрофата все още не са съобщени.

Редактор: Георги Иванов
Източник: БГНЕС

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