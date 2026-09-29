Държавата ще осигури 126,6 млн. евро за увеличаване на капитала на новосъздадения „Холдинг Марица Изток“. Това реши Министерският съвет с промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2026 г.

Предвижда се държавата поетапно да увеличи участието си в капитала на холдинга. Първата вноска ще бъде в размер на 126,6 млн. евро през 2026 г., а през следващия период са предвидени още 25 млн. евро.

Средствата ще бъдат използвани за нормалното функциониране на холдинга и за дейности, свързани с рекултивацията на т.нар. „наследени терени“. Това са земи, които били увредени още преди сключването на концесионния договор през 2008 г. За тях през 2025 г. страната ни е получила писмо за увереност от Европейската комисия.

Държавните дружества от комплекс „Марица Изток“ влязоха в „Холдинг Марица Изток“

„Холдинг Марица Изток“ е създаден на 31 август 2026 г. като част от реформата в държавните енергийни предприятия, заложена в Плана за възстановяване и устойчивост. В новата структура влизат „ТЕЦ Марица Изток 2“ и „Мини Марица-изток“, които досега бяха част от „Българския енергиен холдинг“.

Целта е холдингът да запази и развие комплекса „Марица Изток“ като важен енергиен и индустриален център. Предвижда се да се използват съществуващите енергийни и минни мощности, като паралелно се създават условия за развитие и на нови икономически дейности.

Тъй като холдингът е новосъздаден, той все още не разполага с достатъчно средства, за да започне и обезпечи дейността си. Затова с решението на Министерския съвет се осигурява необходимото финансиране за нормалното му функциониране.

Редактор: Дарина Методиева