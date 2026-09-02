Преструктурирането на Български енергиен холдинг е извършено чрез отделянето на ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД и „Мини Марица-изток” ЕАД в ново холдингово дружество. В рамките на „Холдинг Марица Изток“ влиза и „Мини Марица-изток – възстановяване на минни терени”, в момента дъщерно дружество на „Мини Марица-изток“ ЕАД, която ще извършва подготовката на нарушени от въгледобива терени за нови икономически дейности. Решение на министъра енергетиката Ива Петрова е подписано на 31 август 2026 г. (понеделник) при спазване на всички необходими срокове от гледна точка на Националния план за възстановяване и устойчивост и нормативни процедури и разпоредби.

Това стана ясно по време на заседание на Комисията по енергетика в Народното събрание днес.

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Със заповед на министъра на енергетиката Ива Петрова е назначена работна група с широко участие на експерти и ръководители от съответните дружества, които извършиха задълбочени анализи и подготовка на необходимите документи за осъществяване на реформата, в активен отворен диалог с представители на синдикалните и браншовите организации и на редица заинтересовани страни на местно ниво.

В резултат на това са изготвени проекти на всички необходими документи, като основна заложена цел е изпълнение на реформата за подобряване на корпоративното управление на държавните предприятия в този сектор. Работната група продължава с ежеседмични открити заседания на място за организиране на дейностите по реформата, съобразно предвиденото в плановете.

До 14 дни след учредяването на дружеството „Холдинг Марица Изток“ ЕАД следва да бъде издаден доклад от независим одитор за потвърждение стойността на прехвърлените активи и регистрирания капитал, след което ще бъде извършено вписване на решението в Търговския регистър. Впоследствие структурата, бизнес програмата и финансовият план на новия холдинг и неговите дъщерни дружества ще бъдат финализирани и одобрени от неговия Съвет на директорите. С това ще бъде изпълнена първата основополагаща стъпка за осигуряване на ясна перспектива на целия комплекс.

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„Оздравяването на дружествата и осигуряването на възможности за устойчивото им развитие са в центъра на нашите действия. Решението не се свежда просто до административно отделяне на две компании в нов холдинг, а до решения, които ще дадат ясна визия за комплекса „Марица Изток“, който винаги е бил и ще бъде стратегически актив за България”, коментира министър Петрова.

Със своята значима роля за националната и енергийната сигурност на страната, въглищните мощности ще бъдат запазени като част от производствения микс в електроенергийната система. През следващите 5-6 години въглищните централи запазват значението си в енергийната система. Наред с участието си в производството на електроенергия, тези мощности ще продължат да осигуряват ключови системни резерви, регулиране на честотата и балансиране на електроенергийната система.

Устойчивото финансиране на новия холдинг е ключово. Планираният добив на въглища през следващия десетгодишен период е средно 14-15 млн. тона годишно, а производството на електроенергия - около 5000 GWh годишно. Допълнително, в краткосрочен план (2027-2031 г.) е включен набор от дейности и инвестиционни проекти, свързани с рекултивация на терени, нарушени от въгледобива, подготовка на освободени от минната дейност терени за нови икономически дейности, изграждане на фотоволтаични централи със системи за съхранение (вкл. и за нуждите на дейностите в комплекса), дейности по осигуряване на дълготрайна устойчивост на рудник „Трояново-север“, изграждане на електропреносна и присъединителна инфраструктура, съоръжения за комбинирано изгаряне на въглища и дървесен чипс и други.

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В краткосрочен план се предвижда част от служителите на „Мини Марица-изток“ ЕАД да бъдат насочени към изпълнение на дейности за възстановяване и рекултивация на терените и подготовката им за нови икономически дейности. Този процес се предвижда да бъде финансиран основно от Фонда за справедлив преход и частично за сметка на държавния бюджет. Това е ключово условие за успешна трансформация на комплекса, чрез което би могъл да функционира ефективно и стабилно.

В момента тече процес на адаптиране на условията на изпратената нотификация за държавна помощ пред Европейската комисия. Към момента е получено одобрение (писмо за увереност) за предоставянето на средства от държавния бюджет в размер на 41,6 млн. евро, при спазване на определени условия за мониторинг на целевото разходване на средствата. Предприети са и стъпки за осигуряване на финансов ресурс за подкрепа на дейностите и инвестициите по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 към МРРБ.

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Осигуряването на устойчива перспектива за развитие на комплекса „Марица изток“ не би било възможно без широк обществен консенсус по приеманите решения в този процес. Членовете на работната група проведоха поредица от срещи в гр. Раднево и с. Ковачево със синдикални и браншови организации от комплекса, както и с местната общественост. Откритите заседания на работната група и срещите на място продължават.

Предстои продължаване на преговорите със синдикални организации, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на финансите по проект на нормативен акт за социалните мерки свързани с обезщетенията на персонала при временно преустановяване или намаляване на производството и последващо одобрение от Европейската комисия.

Също така предстои нотификация за държавна помощ за финансиране на дейностите по дълговременна устойчивост на Рудник-2 „Трояново-север“ – финансиране със средства от държавния бюджет, както и нотификация за държавна помощ за социално-икономическа трансформация. Предстои и осигуряване на ликвидност на новото холдингово дружество чрез увеличение на капитала му с парична вноска от страна на държавата.

Редактор: Цвета Лазаркова