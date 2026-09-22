Полските органи за сигурност са задържали 17-годишен младеж по подозрение в подготовка на нападение срещу училище или джамия. Според прокуратурата събраните доказателства сочат, че плановете му са целяли причиняването на смърт на голям брой хора.

Операцията е част от разследване срещу група младежи, участвали в дейността на неонацистки и екстремистки организации в интернет. Прокурорският анализ на иззетите от заподозрения електронни устройства е потвърдил наличието на планове за нападение.

Защо тийнейджъри се увличат по неонацизма

Министърът на правосъдието Валдемар Журек съобщи в социалната мрежа „Екс”, че при обиск в дома на юношата са намерени оръжия, взривни вещества и предмети с нацистка символика. Данните от разследването показват, че той е проучвал конкретни обекти като потенциални цели.

Nie ma i nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla faszyzmu, nienawiści i planowania krwawych zamachów w Polsce.



ABW we współpracy z prokuratorem zatrzymała Pawła G., który przygotowywał masowy zamach terrorystyczny https://t.co/jIblaZht4G. na szkołę i meczet. W jego domu… — Waldemar Żurek (@w_zurek) September 22, 2026

Разследващите разполагат с информация, че младежът е общувал с други лица относно набавянето на огнестрелно оръжие, боеприпаси и военно оборудване. В неговата кореспонденция са открити и данни за боравене с гранати и коктейли „Молотов”.

Към момента младежът е задържан под стража за срок от три месеца.

Полската Агенция за вътрешна сигурност посочва, че това е третият арест в рамките на това производство. В края на миналата седмица бяха задържани други двама 16-годишни младежи, за които също се твърди, че са свързани с неонацистки среди.

Редактор: Мария Барабашка