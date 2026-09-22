Снимка: БГНЕС/ЕПА, Видео: Reuters
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Повече от 460 жилища са повредени
Най-малко четирима души са загинали, а 22 са ранени след преминаването на тайфуна „Духуан“ през Япония. Стихията донесе рекордни валежи в района на Токио, предизвика свлачища, нанесе щети на стотици сгради и остави десетки хиляди домакинства без електричество.
Трима от загиналите са в префектура Чиба, а четвъртата жертва е регистрирана в Канагава. Спасителните екипи продължават да издирват шестима души, които са в неизвестност след свлачищата, предизвикани от поройните дъждове.
Опасен тайфун приближава Япония, отмени са стотици полети (ВИДЕО)
Powerful typhoon approaches Japan: authorities urge nearly 2 million people to evacuate— NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2026
Evacuation advisories have been issued for residents of six prefectures: Ibaraki, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, and Saitama.
Evacuation is not mandatory for now. However, the Japan… pic.twitter.com/vThJVsUukf
Сериозни са и материалните щети. Повече от 460 жилища са повредени, а във вторник следобед над 45 000 домакинства в Чиба все още са били без електрозахранване.
🇯🇵 JAPAN FLOODS AS TYPHOON NO. 25 HITS KANTO— Daily Briefs (@Daily_Briefs_) September 21, 2026
Kamakura, Kanagawa: Streets are inundated, cars stranded, & residents pushing water-damaged vehicles
Ichikawa, Chiba: Floodwater is rising
Typhoon Dujuan is bringing torrential rain#Typhoon25 #千葉 #冠水 #sallandık #台風25号 https://t.co/fdWckv6W0o pic.twitter.com/9PEUXMGWwG
Особено тежка е ситуацията заради огромните количества дъжд. На остров Ошима, разположен на около 120 километра южно от центъра на Токио, за 48 часа са измерени 832 милиметра валежи. По данни на японската обществена телевизия Ен Ейч Кей това е повече от два пъти над обичайното количество за целия месец септември. В токийския район Едогава за едно денонощие са отчетени рекордните 282,5 милиметра.
Бурята засегна и обществения живот в японската столица. Заради опасното време един от най-големите световни търговски форуми, посветени на видеоигрите, беше принуден да приключи по-рано от планираното.
Passengers on a flight bound for Tokyo International Airport experienced a bumpy landing as a typhoon bore down on Japan.— Sky News (@SkyNews) September 21, 2026
The plane took off from Ishigaki Island before getting caught in the stormy conditions.
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Междувременно „Духуан“ отслабна и се изтегли на североизток към откритите води на Тихия океан. Това позволи на властите да отменят или понижат голяма част от предупрежденията за проливни валежи и свлачища.
Силните тропически бури не са необичайни за Япония в края на лятото и началото на есента, когато страната традиционно е изложена на активен тайфунен сезон.Редактор: Цветина Петкова
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