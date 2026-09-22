Повече от 460 жилища са повредени

Най-малко четирима души са загинали, а 22 са ранени след преминаването на тайфуна „Духуан“ през Япония. Стихията донесе рекордни валежи в района на Токио, предизвика свлачища, нанесе щети на стотици сгради и остави десетки хиляди домакинства без електричество.

Трима от загиналите са в префектура Чиба, а четвъртата жертва е регистрирана в Канагава. Спасителните екипи продължават да издирват шестима души, които са в неизвестност след свлачищата, предизвикани от поройните дъждове.

Опасен тайфун приближава Япония, отмени са стотици полети (ВИДЕО)

Сериозни са и материалните щети. Повече от 460 жилища са повредени, а във вторник следобед над 45 000 домакинства в Чиба все още са били без електрозахранване.

Особено тежка е ситуацията заради огромните количества дъжд. На остров Ошима, разположен на около 120 километра южно от центъра на Токио, за 48 часа са измерени 832 милиметра валежи. По данни на японската обществена телевизия Ен Ейч Кей това е повече от два пъти над обичайното количество за целия месец септември. В токийския район Едогава за едно денонощие са отчетени рекордните 282,5 милиметра.

Бурята засегна и обществения живот в японската столица. Заради опасното време един от най-големите световни търговски форуми, посветени на видеоигрите, беше принуден да приключи по-рано от планираното.

Междувременно „Духуан“ отслабна и се изтегли на североизток към откритите води на Тихия океан. Това позволи на властите да отменят или понижат голяма част от предупрежденията за проливни валежи и свлачища.

Силните тропически бури не са необичайни за Япония в края на лятото и началото на есента, когато страната традиционно е изложена на активен тайфунен сезон.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Reuters

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