Двадесет души, сред които пет деца, загинаха, а над сто са в неизвестност след срутването на шестетажна жилищна сграда в града Газа, според местните спасителни екипи, предава „Би Би Си“.

Видеозаписи показват, че търсенето на тела и оцелели продължава сред развалините на многоетажната сграда в квартал „Тал ал-Хава“, чиито етажи са се срутили един върху друг.

Сградата, в която са били разположени по четири апартамента на етаж, е била „директно атакувана“ по време на войната, което е „нарушило структурната ѝ цялост и е причинило срутването“, съобщи службата по комуникации в Газа. Местните жители заявиха, че в апартаментите са живели 10 семейства, въпреки предупрежденията, че те са опасни.

Издирването на над 100 души под руините на жилищния блок продължава.

„Хамас“ е планирал атаки в Берлин и Виена за годишнината от 7 октомври

Градът е атакуван многократно между 2004 и 2025 г., а жителите са били предупредени да не се връщат в сградите, но много от тях са поели риска да се заселят в порутени постройки, предвид мащаба на разрушенията и недостига на жилища.

Огромна част от сградите в ивицата Газа са унищожени при израелските удари, започнали в отговор на атаката на палестинското ислямистко движение „Хамас“ на 7 октомври 2023 г.

При войната в Газа бяха убити над 73 000 палестинци, а над 174 000 бяха ранени, съобщи палестинското Министерство на здравеопазването, чиито данни се смятат за достоверни от ООН.

Редактор: Цвета Лазаркова