Снимка: БГНЕС
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Към недоволството на учениците се присъединяват и големи синдикати
Мащабни протести и блокади обхванаха цяла Франция във вторник. Ученици, студенти и синдикати излязоха по улиците на повече от 30 града заради липсата на средства в гимназиите.
90 процента от университетите и 1800 училища не са отворили днес и са блокирани. Освен в Париж, демонстрации има в Марсилия, Ница, Нант и Лион.
Вълната от демонстрации започна преди около две седмици в Париж и се разпространи из цялата страна. Ученици протестират срещу проблемите в образованието, сред които препълнените класни стаи, занемарените сгради и недостига на учители.
Снимка: ЕПА/БГНЕС
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Освен учениците от гимназиите, днес в протестите и стачните действия се включват и студентски организации, учители и училищен персонал и големи работнически синдикати. Те подкрепят исканията на учениците и се обявяват срещу ескалацията на напрежението и арестите на непълнолетни.
През изминалите дни сблъсъците с полицията ескалираха. Ранените ученици и полицаи са стотици. Има сериозни щети и хиляди арести в цялата страна.
Снимка: ЕПА/БГНЕСРедактор: Габриела Павлова
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