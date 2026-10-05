Близо 500 гимназии във Франция остават частично или напълно затворени заради протестите и безредиците от последните дни. Около 5000 души, предимно тийнейджъри, са били задържани или проверени, а над 300 души са пострадали при сблъсъците. Синдикални и ученически организации призовават за нови протести, като на 6 октомври се очаква обединяване на различните форми на недоволство. Според политолога и преподавател проф. Анна Кръстева това са най-масовите гимназиални мобилизации във Франция от последните десетилетия.

„Нека все пак ясно да разграничим огромното мнозинство протестиращи, които демонстрират мирно и със съвсем легитимни искания, и едно малцинство, което често е инфилтрирано и създава насилието. Медийното внимание се фокусира твърде много върху него", коментира тя в ефира на предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS и подчерта, че това са най-масовите гимназиални мобилизации за последните десетилетия.

По думите ѝ основният проблем е свързан с намаляването броя на учителите. Тази година са съкратени около 4000 щатни позиции, а за следващата се предвижда съкращаване на още 1700.

Протести, палежи и сблъсъци: Учениците във Франция продължават с протестите, 500 гимназии остават затворени

Кръстева обясни, че зад решенията стоят и финансови мотиви, тъй като Франция се опитва да овладее сериозния бюджетен дефицит. Според професорът обаче недоволството има и по-дълбок социален пласт. „Виждаме разочарованието на младежи, най-вече в крайните квартали, за проваленото или неизпълненото обещание на френския републикански модел на училище. Техните училища, с които толкова се гордеят като политическа философия, трябва да осигуряват равенство и да гарантират еднакви шансове за всички“, каза още проф. Кръстева.

Властта вече е предприела първи мерки за овладяване на ситуацията. Създаден е кризисен щаб към министър-председателя, а сред непосредствените задачи са ускореното запълване на свободните учителски места и работа по проблемите, посочени от учениците - натоварения учебен ритъм, материалната база и участието им във вземането на решения.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова