Франция е разтърсена от протести, палежи и безредици, предизвикани от масово недоволство на ученици. Демонстрациите започнаха преди близо две седмици заради липсата на учители, претъпканите класни стаи и лошото състояние на сградите. Протестите прераснаха в сблъсъци и вандализъм, а около 5000 души - предимно тийнейджъри, са задържани. Над 600 са ранените полицаи. Сред пострадалите са и 170 ученици, 65 служителите в сферата на образованието, сред които 40 директори. На над 100 гимназии са нанесени сериозни щети.

Хиляди задържани ученици по време на протестите във Франция

Близо 500 учебни заведения във Франция ще останат частично или напълно затворени в началото на новата седмица. Синдикалните и ученическите организации призовават за нови протести от вторник. Очакват се масови стачки, както и големи улични шествия. Към протестите се присъединяват все повече учители, както и родители.

Учителската професия във Франция е една от най-подценяваните. Едва около 4% от учителите заявяват, че по някакъв начин усещат обществената си значимост и се чувстват подкрепяни. Заплатите им обаче са сред от най-ниските в Западна Европа. Стартовото нетно възнаграждение на един новоназначен учител е около 2100 евро.

От училищни блокади до сблъсъци: Франция е изправена пред нова протестна вълна

Властите твърдят, че недоволството в сферата на образованието се използва и подклажда от крайнолеви групи и в частност - от партията на Жан-Люк Меланшон. Вътрешният министър Лоран Нунес твърди, че към групите, които се придвижват от гимназия към гимназия, се вклиняват външни елементи, които обикновено нямат нищо общо с демонстрантите.

Ескалацията на напрежението в страната идва шест месеца преди президентските избори.

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