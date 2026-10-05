Преговорите със САЩ нямат смисъл, заяви тази вечер иранският президент Масуд Пезешкиан. Това предаде „Франс прес”.

„Досега те ни атакуваха три пъти след преговори, което показва, че не търсят диалог”, коментира Пезешкиан. Той допълни, че разговорите са безпредметни с враг, който „ежедневно извършва убийства, налага санкции, оказва натиск и не спазва ангажиментите си”.

САЩ и Иран са провели разговори с международните посредници

Въпреки сключеното споразумение за прекратяване на огъня през април, подписания меморандум за разбирателство през юни и разговорите в рамките на Общото събрание на ООН през септември, двете страни продължават да са в конфликт заради стратегическия Ормузки проток. Държавите редовно си отправят взаимни заплахи за нови удари.

Редактор: Мария Барабашка