Министрите на външните работи на България и Република Северна Македония Велислава Петрова-Чамова и Тимчо Муцунски ще имат възможност да проведат двустранна среща в София в четвъртък.

На 8 октомври София ще бъде домакин на международна министерска конференция, посветена на Коридор 8. Форумът ще бъде домакинстван от министър Петрова, а в него ще участва и македонският ѝ колега Муцунски. В рамките на конференцията е предвидена възможност за двустранна среща между двамата министри като част от редовния диалог между България и Република Северна Македония.

Мицкоски заяви, че няма отговор от София за среща между външните министри

По-рано премиерът на РСМ Християн Мицкоски заяви, че Скопие е изпратило нота до София с искане за двустранна среща, но все още не са получили отговор. По време на посещението си в Скопие миналата седмица председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова за среща на високо ниво между България и Северна Македония.

Днес Мицкоски каза, че няма големи очаквания за срещата между външните министри на България и Северна Македония.

„Въз основа на моя анализ, който споделих с Тимчо Муцунски вчера, и, ако трябва да бъда отново недипломатичен, предвид поведението на официална София, не очаквам пробив, не очаквам нищо. Очаквам разговор „настрана“ и това е всичко“, каза Мицкоски в отговор на журналистически въпрос.

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Припомняме, че през 2022 г. Северна Македония прие т.нар. „френско предложение“, одобрено от всички държави членки на ЕС. Според Преговорната рамка, за да започнат преговорите между Скопие и ЕС, българите трябва да бъдат включени в македонската конституция. Северна Македония трябва също да спазва Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България от 2017 г., както и двата протокола към него.

Протоколът от второто заседание на Съвместната междуправителствена конференция, подписан от министрите Теодора Генчовска и Буяр Османи преди три години, постановява, че Скопие се съгласява следващата междуправителствена конференция с ЕС да се проведе, след като включи българите сред държавотворните народи в преамбюла и в два члена от своята Конституция.

В същия протокол правителството на Република Северна Македония потвърждава ангажимента си, че нищо в нейната конституция не може и не трябва да се тълкува като основание за намеса във вътрешните работи на България с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Северна Македония. Тази клауза де факто и де юре означава, че Скопие няма да претендира за признаване на „македонско малцинство“ в България.

Протоколът предвижда също противодействие на говора на омразата срещу българите и България, реабилитация на жертвите на комунистическия режим в Македония и отваряне на архивите на югослужбите.

Редактор: Цвета Лазаркова