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Коментар на Ружа Райчева, Цвета Димитрова и Николай Найденов
В четвъртък гости в студиото на „Пресечна точка” бяха журналистът Ружа Райчева, пиар експертът Цвета Димитрова и политологът Николай Найденов.
Пълна мобилизация на двата лагера преди балотажа в неделя. Раздвижиха се и купувачите на гласове, но и акциите на полицията. Дали ще са по-активни обаче избирателите на втория тур и какво може да ги заведе пред урните? Темата дискутираха седмичните коментатори в първия разговор в студиото.
Запаси от храна, вода и лекарства за три дни - това препоръчва Великобритания на гражданите си. Кампанията „Бъди готов“ има за цел в следващите три години да подготви населението за извънредни ситуации, кибератаки и война. Преди дни премиерът Анди Бърнам заяви, че неочакваните събития „изглежда стават все по-чести“ и всеки трябва да има „необходимите запаси у дома, които да му помогнат да се справи в такива моменти“. Във втората дискусия гостите в студиото коментираха кога предупреждението се превръща в необходима подготовка и кога започва да поражда излишен страх.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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