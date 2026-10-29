Напрежението по българо-турската граница заради затрудненията пред международните превозвачи доведе до спешни дипломатически разговори между София и Анкара. Турските власти настояват за по-бързо преминаване на тежкотоварните автомобили и промени в ограниченията за престой на професионалните шофьори в Шенгенското пространство, съобщава БТА.

Проблемът е обсъден на най-високо политическо равнище, като в контактите с българското правителство са се включили трима турски министри. Външният министър Хакан Фидан е разговарял с премиера Румен Радев и с българския си колега, а министърът на търговията Йомер Болат е поставил въпроса пред вътрешния министър Иван Демерджиев.

Превозвачи от няколко държави блокираха тежкотоварния трафик на границите ни с РСМ и Сърбия

Спешен разговор е проведен и между транспортните министри на двете държави – Георги Пеев и Абдулкадир Уралоглу. Обсъдени са възможности за ускоряване на граничните проверки и намаляване на опашките от камиони.

Повод за дипломатическата активност стана протестът на турски превозвачи на граничния пункт „Капитан Андреево“. Те настояват професионалните шофьори от държави извън Европейския съюз да бъдат освободени от ограниченията за краткосрочен престой в Шенген и да получат по-лесен достъп до необходимите визи.

Основното недоволство е свързано с правилото, според което гражданите на трети страни могат да пребивават в Шенгенското пространство най-много 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период. Според транспортните компании това затруднява организацията на редовните международни курсове и ограничава възможностите на водачите да работят по европейските маршрути.

Към протестиращите се присъединиха и представители на българския транспортен сектор, включително Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата и Съюзът на международните превозвачи.

По информация на турските шофьори на пунктовете „Капъкуле“ и „Хамзабейли“ са се образували опашки от над 6000 тежкотоварни автомобила. Данните на българската Агенция „Митници“ сочат, че на 27 и 28 октомври от Турция в страната са влезли общо 650 камиона.

Анкара настоява не само за облекчаване на шенгенския режим, но и за приоритетно обработване на документите на професионалните водачи, по-бързо издаване на визи и оптимизиране на граничния контрол.

Турските власти търсят подкрепа и от европейските институции. Дипломатическите представителства на страната водят разговори с представители на държавите членки, а предложенията за улесняване на международните превози са поставени и пред ръководителя на Делегацията на ЕС в Турция.

Българските и турските власти обсъждат мерки срещу мигрански поток от Близкия изток

След разговорите с българските власти министърът на търговията Йомер Болат е информирал транспортните организации за предприетите действия. По думите му София е обяснила, че не може едностранно да променя ограниченията за престой, тъй като те произтичат от общите правила на Шенгенското пространство.

Така разрешаването на проблема зависи не само от двустранните договорености между България и Турция, но и от евентуални решения на европейско равнище.

Недоволството на превозвачите не е изолиран случай. През януари транспортни компании от няколко балкански държави блокираха тежкотоварния трафик по границите със Сърбия и Северна Македония заради затруднения, свързани с прилагането на шенгенските правила към международните шофьори.

Редактор: Цветина Петкова