Представители на превозвачите на товари в международния автомобилен транспорт от Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Северна Македония обявиха протест на граничните пунктове със съседните страни от Шенгенското пространство, включително България. Те започнаха блокада на трафика през тежкотоварните терминали на сухопътните пунктове с държави от Шенген в 13 ч. българско време. Планирано е акцията да продължи една седмица, но може да бъде удължена.

Протестът се организира заради ограничаването на престоя на професионалните шофьори в тези страни до най-много 90 дни в рамките на шест месеца (новото правило Вход/Изход (EES) 90/180, въведено в началото на октомври 2025 година). Превозвачите твърдят, че новото правило ще затрудни драстично работата им.

Целта на протеста е да се обърне внимание на дългосрочните последици от новото правило върху икономиките на страните от Европейския съюз, които са подписали споразумението за него, но и на държавите, които не са обхванати от него, когато то започне да се прилага стриктно от 10 април тази година.

Сдруженията обявиха, че протестът ще продължи докато проблемът не бъде решен.

От Министерството на вътрешните работи на Северна Македония съобщиха, че преминаването на товарни превозни средства ще бъде блокирано от 12 ч. днес (13:00 ч. българско време) на граничните пунктове „Деве баир“, „Делчево“ и „Ново село“ (на границата с България), „Дойран“, „Богородица“ и „Меджитлия“ (на границата с Гърция), „Кяфасан“ и „Блато“ (на границата с Албания) и „Блаце“ (на границата с Косово). От „Гранична полиция” съобщиха, че на 27.01.2026 г. от 00:00 ч. ще бъде затворен изцяло товарния трафик на граничните пунктове.

„Последната информация, официално получена от македонските власти, е, че няма да има прозорци в различни часови зони. Ще бъдат пропускани по изключение товарни автомобили, които превозват боеприпаси, бързоразвалящи се стоки, храни и животни. Не очакваме голямо натрупване на товарни автомобили. Създали организация за бързото пропускане евентуално при спиране на стачните действия на товарните автомобили от и за РСМ, както и ще бъде пропускан туристическият трафик на ГКПП”, посочи инсп. Веселина Перусанова, и.д. зам.-началник на ГКПП „Станке Лисичково”.

Протестът ще спре движението на товарни превозни средства, но пътническият трафик ще протича без прекъсване на всички гранични пунктове, уведомяват от МВР на Северна Македония.

Блокирано е движението на тежкотоварни автомобили с посока на движение излизане от Република Сърбия на граничните пунктове ГКПП „Калотина” ,ГКПП „Стрезимировци” и ГКПП „Връшка чука”. Очакванията са да има блокадата да продължи до 1 ч. след полунощ., съобщиха от „Гранична полиция”.

„Искаме Европейската комисия да изключи професионалните шофьори от правилото 90/180. Те Превозвачите не са туристи, не са нелегални мигранти – те си вършат работата. Тяхната работа е такава, че те трябва да бъдат в кабината и да преминават транзит”, заяви Милан от Асоциацията на международните автомобилни превозвачи на товари - Сърбия

Като международен шофьор с 5-годишен опит, Дарко разказва, че лимитът от 90 дни престой е крайно недостатъчен и блокира работата му през по-голямата част от годината „Всички ние сме поставени под похлупак и ни пускат за определен брой дни в годината да бъдем извън Сърбия, а след това ни връщат обратно“, обясни той.

Български превозвачи смятат, че след блокадите на границата с Гърция тези протести са нов удар по транспортния бранш. Днес обаче колони от чакащи тирове нямаше нито от българска, нито сръбска страна, тъй като много превозвачи са избрали алтернативни маршрути.

„Ще се опитаме максимално да облекчим затрудненията, защото това пречи на бизнеса, а нашата първостепенна задача е да позволим той да работи безпрепятствено”, категоричен е министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев.

Според съобщението на организаторите се планира протестът да продължи до седем дни, като има възможност за по-ранно прекъсване, ако междувременно бъдат преодолени причините, поради които е организиран, посочва в съобщението си Министерството.