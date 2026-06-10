Първите седмици на управлението на „Прогресивна България“ вече дават основания за политически оценки, макар и все още да е рано за категорични заключения. В студиото на „Здравей, България“ социологът Кольо Колев, журналистът Емилия Милчева и медийният експерт Диана Дамянова коментираха заявките на новата власт, позицията ѝ по войната в Украйна, кадровите промени и подхода към тежката финансова ситуация в страната.

Повод за дискусия стана изявлението на министъра на отбраната Димитър Стоянов, че България няма да предоставя нова военна помощ на Украйна. Според Кольо Колев това е напълно очаквано развитие и продължение на линията, която Румен Радев защитава още от началото на войната.

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По думите му правителството се стреми да избегне пряка конфронтация с Европейския съюз, но същевременно се дистанцира от по-твърдата позиция на част от европейските лидери. Колев отбеляза, че много българи също поставят въпроса защо страната трябва да продължава да участва във финансирането на конфликта, след като дори Съединените щати намаляват ангажимента си.

Журналистът Емилия Милчева определи позицията на Радев като най-постоянната в неговата политическа кариера. Според нея обаче България все по-често остава в малцинство сред европейските държави по ключови въпроси, свързани с Украйна. Тя припомни, че независимо от официалната реторика, българският военно-промишлен комплекс е реализирал значителни приходи от износ на продукция през последните години.

Диана Дамянова също не видя нищо ново в заявената политика. По думите ѝ България и в момента не предоставя съществена директна военна помощ, а оръжейните предприятия продължават да работят с пълен капацитет и да изпълняват международни поръчки.

„Това е по-скоро послание за вътрешна употреба. Никой не е казал, че спираме да продаваме оръжие. Арсенал работи на пълни обороти и поръчките не намаляват“, коментира тя.

Според Дамянова страната не се движи към открит конфликт с Брюксел по примера на Унгария, а по-скоро демонстрира умерен евроскептицизъм по темата за войната.

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В хода на разговора беше поставен и въпросът дали кабинетът не започва да действа с логиката „имаме мнозинство и можем да решаваме едностранно“, особено по темата за военната помощ за Украйна.

Кольо Колев не се съгласи с подобна теза. Според него министърът на отбраната изразява позицията на управляващото мнозинство, а не лично мнение, поради което не може да се говори за институционален проблем.

„Това е продължение на политиката, която Румен Радев следва от години. Хората избраха именно тази линия на поведение“, подчерта социологът.

По-остри критики анализаторите отправиха към икономическата политика на правителството.

Според Диана Дамянова кабинетът е изправен пред тежка финансова ситуация и засега разчита предимно на временни мерки за овладяване на инфлацията. Тя посочи, че тегленето на нов държавен дълг ще осигури необходимия ресурс за плащания, но същевременно ще внесе допълнителни средства в икономиката, което може да засили инфлационния натиск.

По думите ѝ липсва ясен план за ограничаване на разходите и за структурни реформи, които да компенсират увеличеното харчене.

Кольо Колев от своя страна защити по-предпазливия подход на управляващите. Според него радикалните мерки, за които настояват някои икономисти, биха довели до сериозно обществено недоволство.

„Правителството се опитва да спира течовете постепенно, без да спира водата за целия блок“, образно обясни той. Колев смята, че управляващите ще търсят ограничаване на дефицита чрез поредица от по-малки стъпки, а не чрез рязко орязване на социални разходи и пенсии.

Емилия Милчева заяви, че е очаквала по-ясна подготовка и по-конкретни решения от страна на новото управление, особено предвид дългогодишните политически амбиции на Румен Радев.

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Според нея истинските финансови проблеми на държавата са свързани с корупцията и неефективното управление на публичните средства. Затова без реална съдебна реформа няма как да бъдат преодолени основните причини за бюджетните дефицити.

Милчева обърна внимание и на заема от 3,8 млрд. лева, който ще бъде използван за разплащания по проекти по Плана за възстановяване и устойчивост. Според нея обществото все още не е получило достатъчно ясна информация за конкретното предназначение на тези средства.

По отношение на кадровата политика Диана Дамянова отбеляза, че въпреки критиките към новата власт, темпото на назначения и смени в администрацията е значително по-бавно от това на предходни служебни кабинети.

„Много е рано за окончателни оценки. Засега виждаме по-скоро период на ориентация и осмисляне на ситуацията“, коментира тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова