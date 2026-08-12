България беше потресена от убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив. МВР задържа извършителите, а съдът ги постави под стража. Правителството предприе първи стъпки по проблема с младежката престъпност, обмисляме и по-радикални. Но трябва да е ясно, че децата трябва да се възпитават в семейството и училището. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет в сряда.

Премиерът заяви още, че не можем да оставим децата в токсичната среда на социалните медии.

Единият задържан за побоя над непалци в Пловдив присъствал на убийството на Георги Кузев

„При подобни трагедии цялото общество е редно да се обедини и да застане зад жертвата и нейните близки, зад закона и морала. Шокиращо е, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмета Добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистките символи на биячите от Пловдив”, каза още премиерът.

Той се обърна към опозицията със следните думи: „Тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистки изстъпления и ние ще направим необходимото”.

⇒ За управленската програма на кабинета

Днес правителството приема своята управленска програма. Румен Радев заяви, че тя е комплекс от политики, с които ще реализират заявките от предизборната си платформа – деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите и старините на българите и повече възможности за младите.

Цел на кабинета е и "заместването на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд с нов модел на ускорено икономическо развитие". То ще бъде постигнато чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес, повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високо технологични производства, предвижда още планът на кабинета.

Програмата ще бъде публикувана в рамките на деня.

Премиерът заяви още, че бъде приета и инвестиционната програма по общинските проекти, "с което се създават прозрачни условия за финансиране". По думите на Радев правителството му е заварило само дългове и неразплатени дейности.

Редактор: Цветина Петрова