Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Бургас преди три години е успяла да се справи с група деца, обединили се около идеята да "ловят” педофили. Младежите се вдъхновили от телевизионно предаване и успели да поканят на среща с непълнолетно момиче мъж, върху когото упражнили физическо насилие. След този случай институциите реагирали и заработили с младежите, за да не се превърнат подобни „акции” в практика.

Секретарят на местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Десислава Василева каза в ефира на „Здравей, България”, че към момента няма информация за такива групи в Бургас, но преди три години имало две преписки за деца „ловци на педофили”. Тя посочи, че и през новата учебна година ще се говори с учениците за този проблем.

Историята на „ловците на педофили” и кога се прекрачва границата

Експертът подчерта, че децата в тази възраст искат да се доказват и затова „лесно се запалват по такива теми”. Тя беше категорична, че семейната среда е от огромно значение. Василева уточни, че най-често децата, с които Комисията трябва да работи, са оставяни часове наред без родителски контрол. Майките и бащите не знаели къде са децата им в определени моменти, в каква компания са и в крайна сметка остават изненадани, чувайки, че сиът им или дъщеря им са направили нещо нередно.

Според експерта трябва да има по-тежки мерки за престъпления, извършени от деца. Тя уточни, че по-голямата част от нарушенията на закона се причисляват към противообществените прояви, а би следвало при сериозни деяния или рецидиви да има и по-строги наказания.

Василева подчерта, че заснемането на агресия е съучастие и при всички лекции, които водят в училищата, говорят за това, че „да гледаш и разпространяваш сцени на насилие е садизъм по всички правила в психологията”.

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