Всяко денонощие в България се появяват средно 138 нови живота. Поне така е било през изминалата година според данните на Националната статистика. През 2025 г. у нас са родени малко над 50 хиляди бебета, което означава, че на всеки около 11 минути се е раждало по едно дете. Но не ниската раждаемост, а високата смъртност, експертите считат за основна причина за демографската криза у нас. Числата го доказват. За съжаление, починалите за денонощие са точно двойно повече от новородените. Така, при близо 100 хиляди починали за година, изчисленията показват, че на всеки 5 минути губим по един човешки живот.

Сключените бракове за същото това време са 56 – на всеки 26 минути се създава по едно ново семейство. Възрастта на младоженците расте, като средната вече е 34 години за мъжете и 31 за жените, а най-често хората сключват брак в столицата и областите Разград и Плевен. Когато брака приключва с развод, неговата продължителност е средно 15 години. През 2025 г. разводите са малко над 8 000, което означава, че на ден у нас се регистрират по 23 развода.

Демографски данни от НСИ: С над 14 хиляди души е намаляло българското население през 2025 г.

Докато естественият ни прираст е отрицателен, механичният е положителен, защото на всеки 24 часа в България се заселват за постоянно по 122-ма души. Иначе казано, на всеки 12 минути един човек мести адресната си регистрация от чужбина у нас. 60% от тези хора са чужденци, а 40% – завърнали се в родината български граждани. В пъти по-малко са емигриралите наши сънародници – 26-има напускат страната на фона на 122-ма, които се заселват тук всеки ден.

Регистрират се средно по 131 фирми, занимаващи се предимно с търговия на едро и дребно и ремонт на автомобили. В процедура по несъстоятелност пък влизат по 12 предприятия, което означава по един обявен фалит на всеки два часа.

На ден в експлоатация се въвеждат по около 16 нови жилищни сгради на територията на цялата страна, със средно по 103 жилища в тях. Сдобиваме се с по една сграда на средно час и половина. Над 70% от тях са със стоманобетонна конструкция, а 20% – с тухлена. Най-популярни сред жилищата са двустайните, с площ от около 90 квадрата, като почти половината са именно такива. 83% от всички домове се намират в София и областите Пловдив, Врана, Бургас и Благоевград.