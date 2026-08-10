Какви са възможните решения след внесените жалби в Конституционния съд на опозицията срещу бюджета за 2026 г. и какво следва от процедурата? Темата коментира конституционалистът и бивш председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова в предаването "Твоят ден" в ефира на NOVA NEWS.

"Исканията са 4 като бяха обединени в 2 дела. Първото дело се отнася до оспорването на искания за Закона за държавния бюджет за 2026 г. – това са 3 искания, а другото е за бюджета за НЗОК. Предстои да бъдат дадени становища, но във всеки един момент съдът може да се произнесе. Според мен през септември може да има произнасяне най-рано. За част от исканията има основания, тъй като със закон, който ще действа по-малко от година, се правят промени в закони, които ще действат за по-дълго време. Това са Кодексът на труда, Законът за съдебната власт", смята тя.

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"В повечето случаи когато закони, които КС определи за противоконституционни, действат и занапред. По отношение на дефицита е дали се оспорва целия закон, или разходната част. Може това да бъде едно принципно искане как се отнася европейското законодателство", изтъкна тя. По думите ѝ е много смело да се каже, че ще има обявяване на противоконституционност по отношение на бюджетния дефицит.

Доц. Киселова коментира и съдебната реформа. "Сроковете са направени така, че те прехвърлят сроковете в закона и тук се поставя първият спор дали октомври месец е препоръчителен или задължителен за органите на съдебната власт за определяне на парламентарна квота", смята юристът.

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"През август би трябвало да бъдат направени предложенията от обществени организации, които да предложат на депутатите членове, а до средата на септември се окачва и самите народни представители да дадат", изтъкна тя. По думите ѝ все още е рано за отварянето на процедурата за избор на главен прокурор.

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Редактор: Никола Тунев