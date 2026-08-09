След години на силно търсене на работници в България, компаниите за подбор на персонал започват да отчитат спад. Обявите за работа са по-малко, а работодателите са по-предпазливи.

През юли активните обяви за работа у нас намаляват до малко над 35 хиляди. Една от причините е сезонна – през лятото пазарът замира. Но има и друг, по-сериозен фактор?

Светлозар Петров, управител на компания за човешки ресурси, казва, че спадът, който се наблюдава от известно време се дължи на чисто икономически и геополитически фактори, както и от навлизането на изкуствения интелект.

Експерти обясняват, че по-малкият брой нови обяви не означава непременно ръст на безработицата. По данни на НСИ за първото тримесечие през тази година тя е малко над 3%, а данните на Агенцията по заетостта за юни показват над 5%.

Променя ли се пазарът на труда

„Ако гледаме към броя на безработни – той е стабилен. Ако гледаме към работните места и тяхното потенциално понижение в краткосрочен план, това не оказва много голямо влияние“, обяснява Габриела Горанова-Димчева, заместник-изпълнителен директор на Агенцията по заетостта.

През юни работодателите са заявили над 7800 свободни работни места на първичния пазар на труда. „Трябва да внимават при подбора на персонал. Това зависи от бъдещо разрастване на бизнесите, от макроикономическата среда в България“, обясни Жасмина Саръиванова, директор „Индустриални отношения” в Българската стопанска камара.

Светлозар Петров посочи още, че се стремят да не съкращават хора, защото наемането и обучаването на нови кадри е доста скъпо.

Дали юлският спад е само сезонен или началото на по-трайна тенденция, ще стане ясно още през септември, когато традиционно работодателите активизират подбора на нови служители.

Редактор: Цвета Лазаркова