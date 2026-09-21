Британският музей забрани на посетителите да снимат гоблена от Байо заради опасения, че прекарват твърде много време в разглеждане на историческата творба.

Първоначално кураторите разрешаваха да се правят снимки, но промениха решението си, след като дългите опашки започнаха да забавят достъпа на притежателите на билети до изложбата.

Средновековната бродерия, която за първи път е изложена във Великобритания, представя събитията, довели до норманското завоевание на Англия и битката при Хейстингс през 1066 г.

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Посетителите се допускат в разпродадената изложба на групи на всеки 40 минути и са инструктирани да се движат само в една посока покрай 68-метровата творба. Спирането за снимки обаче възпрепятствало движението и забавяло достъпа на следващите посетители.

„Има огромен интерес към разглеждането на бродерията и наш приоритет е да гарантираме, че всички посетители ще получат възможно най-доброто преживяване. За да постигнем това, взехме решение да ограничим снимането, докато хората се движат по дължината на бродерията“, заяви говорител на Британския музей.

Редактор: Дарина Методиева