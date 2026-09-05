Журналистът Красимир Боев ни среща с човека, който на шега покори световния шоубизнес. Бразилецът Липи Адлер започва като актьор, но след това поема предизвикателството да се изявява като филмов продуцент.

В същото време Липи е и успешен диджей. Вижте неговата невероятна история и рецептата за шеметния му успех!