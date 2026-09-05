-
Когато храната се превърне в изкуство
-
"Непознатите земи": Пътешествие из безбрежните пясъчни морета на Мароко
-
„Живей красиво”: Как да подготвим ученическата раница за 15 септември
-
Феноменът "Ел Ниньо" може да се превърне в най-мощния в историята на наблюденията
-
Първите магазини без персонал в Хонконг вече се управляват изцяло от роботи
-
Необичайно сбогуване: Ресторант направи шницел с лика на Меси
Той започва като актьор, но след това поема предизвикателството да се изявява като филмов продуцент
Журналистът Красимир Боев ни среща с човека, който на шега покори световния шоубизнес. Бразилецът Липи Адлер започва като актьор, но след това поема предизвикателството да се изявява като филмов продуцент.
В същото време Липи е и успешен диджей. Вижте неговата невероятна история и рецептата за шеметния му успех!
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни