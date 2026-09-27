Снимка: БГНЕС, архив
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Той вече обяви, че не се отказва от властта и се надява да заеме премиерския пост
Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка тази вечер. Решението си той обяви след повече от 10 години на поста, няколко месеца преди официалния край на мандата му и по-малко от месец преди предсрочните парламентарни избори.
Вучич разпуска парламента, предсрочните избори ще са на 25 октомври
„Скъпи граждани на Сърбия, опитах се да напиша нещо смислено и да обясня решението си да подам оставка.Наричам го с конституционното му наименование, а не фалшиво съкращаване на мандата, както направиха някои други“, заяви Вучич, предава БГНЕС.
Той посочи, че е подготвил обширно обръщение, но ще прочете само няколко страници, а останалата част от речта ще произнесе „от сърце и от ума“.
„Настъпи часът на решението. Историята ни учи, че напредъкът никога не се постига случайно, а чрез трудни избори, отговорност пред собствената съвест и решителност да продължим напред“, каза Вучич, позовавайки се на думите на бившия британски премиер Уинстън Чърчил. Вучич цитира и китайския президент Си Дзинпин: „Никога не забравяй защо си започнал и ще изпълниш мисията си”.
Той подчерта, че мандатът на президента на Републиката се печели пряко на избори, без сметки и договорки, честно и демократично. „Благодарен съм на гражданите, които два пъти ми гласуваха огромно доверие и по този начин ми повериха най-висшия дълг и отговорност, които човек може да получи“, заяви той.
Вучич подчерта, че за последен път като президент иска да говори за новата глава, която предстои пред Сърбия. „Днес е денят, в който подавам оставка. За последен път като президент на Републиката ще се опитам да не ви занимавам с числа, или поне не наполовина толкова, колкото бих могъл, а да кажа няколко думи за новата глава, която предстои пред Сърбия“, каза той. Правейки равносметка за резултатите от управлението от 2012 г. насам, Вучич припомни, че тогава безработицата е била 25,9%, а младежката безработица е достигала 54%. По думите му Сърбия е загубила около 500 000 работни места за период от три до четири години, а гражданите ежедневно са се притеснявали заради нестабилния курс на динара.
Вучич добави, че когато е станал министър-председател, държавният дълг е възлизал на 79% от брутния вътрешен продукт, докато днес е около 43%.
„Благодарение на вас, скъпи граждани на Сърбия, днес Сърбия е държава с ниска задлъжнялост. Ние сме два пъти по-малко задлъжнели от най-развитите държави в Европейския съюз, където средният държавен дълг е между 84 и 85% от БВП“, заяви той.
Вучич каза, че в предпоследния ден от президентския си мандат е взел решение за помилването на 29 души, „23-ма от тях са свързани с всички тези ужасни събития, през които преминаваме през последната година и половина“, предава БТА.
„Винаги сме успявали да запазим мира, да запазим стабилността на страната ни. Винаги сме успявали да излезем по-силни, да укрепваме икономиката си всяка година", каза той.
Хиляди излязоха на протести 22 месеца след трагедията в Нови Сад
Вучич вече обяви, че не се отказва от властта и се надява да заеме премиерския пост след вота на 25 октомври. В месеците след рухването на козирката на гарата в Нови сад, взело 16 жертви, Вучич беше под постоянен натиск и свика предсрочните избори именно на фона на многобройни протести в страната.Редактор: Ина Григорова
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