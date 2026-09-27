Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка тази вечер. Решението си той обяви след повече от 10 години на поста, няколко месеца преди официалния край на мандата му и по-малко от месец преди предсрочните парламентарни избори.

Вучич разпуска парламента, предсрочните избори ще са на 25 октомври

„Скъпи граждани на Сърбия, опитах се да напиша нещо смислено и да обясня решението си да подам оставка.Наричам го с конституционното му наименование, а не фалшиво съкращаване на мандата, както направиха някои други“, заяви Вучич, предава БГНЕС.

Той посочи, че е подготвил обширно обръщение, но ще прочете само няколко страници, а останалата част от речта ще произнесе „от сърце и от ума“.

„Настъпи часът на решението. Историята ни учи, че напредъкът никога не се постига случайно, а чрез трудни избори, отговорност пред собствената съвест и решителност да продължим напред“, каза Вучич, позовавайки се на думите на бившия британски премиер Уинстън Чърчил. Вучич цитира и китайския президент Си Дзинпин: „Никога не забравяй защо си започнал и ще изпълниш мисията си”.

Той подчерта, че мандатът на президента на Републиката се печели пряко на избори, без сметки и договорки, честно и демократично. „Благодарен съм на гражданите, които два пъти ми гласуваха огромно доверие и по този начин ми повериха най-висшия дълг и отговорност, които човек може да получи“, заяви той.

Вучич подчерта, че за последен път като президент иска да говори за новата глава, която предстои пред Сърбия. „Днес е денят, в който подавам оставка. За последен път като президент на Републиката ще се опитам да не ви занимавам с числа, или поне не наполовина толкова, колкото бих могъл, а да кажа няколко думи за новата глава, която предстои пред Сърбия“, каза той. Правейки равносметка за резултатите от управлението от 2012 г. насам, Вучич припомни, че тогава безработицата е била 25,9%, а младежката безработица е достигала 54%. По думите му Сърбия е загубила около 500 000 работни места за период от три до четири години, а гражданите ежедневно са се притеснявали заради нестабилния курс на динара.

Вучич добави, че когато е станал министър-председател, държавният дълг е възлизал на 79% от брутния вътрешен продукт, докато днес е около 43%.

„Благодарение на вас, скъпи граждани на Сърбия, днес Сърбия е държава с ниска задлъжнялост. Ние сме два пъти по-малко задлъжнели от най-развитите държави в Европейския съюз, където средният държавен дълг е между 84 и 85% от БВП“, заяви той.

Вучич каза, че в предпоследния ден от президентския си мандат е взел решение за помилването на 29 души, „23-ма от тях са свързани с всички тези ужасни събития, през които преминаваме през последната година и половина“, предава БТА.

„Винаги сме успявали да запазим мира, да запазим стабилността на страната ни. Винаги сме успявали да излезем по-силни, да укрепваме икономиката си всяка година", каза той.

Хиляди излязоха на протести 22 месеца след трагедията в Нови Сад

Вучич вече обяви, че не се отказва от властта и се надява да заеме премиерския пост след вота на 25 октомври. В месеците след рухването на козирката на гарата в Нови сад, взело 16 жертви, Вучич беше под постоянен натиск и свика предсрочните избори именно на фона на многобройни протести в страната.

Редактор: Ина Григорова