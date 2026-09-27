Папа Лъв XIV посети едно от най-почитаните от католиците светилища. Той проведе мълчалива молитва в пещерата на Дева Мария от Лурд.

Папата се моли на колене на мястото, където католиците вярват, че през 1858 г. Божията майка се явила на местно бедно момиче.

Папа Лъв XIV отслужи молитва и бдение на "Стад де Франс" в Париж

Той отправи молитва към Дева Мария за „братско съгласие“ във Франция и подкрепа за бедните, болните и страдащите.

Редактор: Никола Тунев