Ново откритие в Провадия – Солницата повдига завесата към света на тракийската култура. Съвсем наскоро учените откриха нещо изключително любопитно - следи от стенописи на повече от две хилядолетия.

Датировката е от 1 век пр. Хр., а според археолозите находката до момента е без аналог.

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„Открихме останки от една много интересна къща, която е имала мазе. За първи път срещам такова нещо и не знам изобщо да е имало подобна постройка на Балканите по времето на Каменно-медната епоха. Обяснението ѝ засега изглежда логично, защото по това време се повишават температурите. Климатът става по-горещ и хората е трябвало да съхраняват храната си някъде”, каза ръководителят на разкопките акад. Васил Николов.

Хиляди години по-късно обаче мястото отново се превръща в център на живот. Този път за човек от тракийския елит. „Тракийски аристократ - около 4300 години, след като приключва животът тук върху селищната могила, Провадия-Солницата, той си построил резиденция в северната половина на горната повърхност на селищната могила, като преградил могилата с една камено-кирпичена стена с вход, който намерихме”, допълва той.

Точно при този вход археолозите попадат на находка, която променя представата за мястото. По стените има следи от живописни пана. Върху една каменна плоча е оставено нещо още по-любопитно – рисунка, оцеляла повече от 2000 години. „Видяхме на нея графит - един голям елен с две малки сърнички и отдолу прозира още една фигура, вероятно на кон”, смята акад. Николов.

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И макар да не могат да разчетат посланието, учените смятат, че рисунката със сигурност не е случайна. „Със сигурност има символика в съзнанието на този, който ги е оставил”, смята той.

Човекът, обитавал тази резиденция, е разполагал не просто с внушителен дом, а и със сериозно богатство и влияние. „Предполагаме, че е бил по-влиятелен човек. Също предположенията са ни, че отново тук са действали изворите и са произвеждали сол”, смята археологът гл. ас. д-р Галина Самичкова.

Сега археолозите продължават да разчитат следите, останали тук през хилядолетията, защото под всеки следващ пласт може да се крие още едно уникално парче от историята на това място.

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