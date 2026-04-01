Започва подготовката за мащабна археологическа работа на Перперикон. Вече е осигурено финансирането за това лято.

"Това беше най-важната стъпка за тази година. Разкопките ще бъдат много интензивни. Благодарение на реакцията на редовния кабинет през януари успяхме да получим средства за приоритетните обекти - освен Перперикон, това са Хераклея Синтика, Рациария, Провадия - Солницата, Русокастро, Търново и един много интересен обект - църквата „Св. Четиридесет мъченици“, каза археологът проф. Николай Овчаров във включване за „Здравей, България” от музея в Кърджали, където може да бъде видяна постоянната експозиция „Блясъкът на Перперикон“. Тя е посветена на 25 години от началото на разкопките.

Археологическо лято: Старт на работата на Перперикон

Общо 1,2 млн. евро са отпуснати на съответните общини, които ще ги използват за редовни археологически разкопки. "Тази приоритетна програма продължава вече 5-6 години и е свързана с развитието на културно-историческия туризъм в България", подчерта археологът.

"Акрополът беше напълно завършен през 2016 г., а в Южния квартал се работи вече 11 години. От там излязоха изключително интересни находки - множество храмове от III–IV век, включително езически, сред тях - и Храмът на Слънцето, както и голяма базилика от V–VI век. Сега продължаваме работа в зона, която вече е заснета от въздуха и знаем, че там има още структури - вероятно нови храмове, чиито очертания се виждат", посочи професорът.

Разкопките ще продължат около четири месеца - от края на юни до средата на октомври. "Надяваме се Перперикон да разкрие поредните си чудеса, както прави всяка година", сподели Овчаров.

