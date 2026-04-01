Средставата за археологическата работа са осигурени, заяви проф. Николай Овчаров

Започва подготовката за мащабна археологическа работа на Перперикон. Вече е осигурено финансирането за това лято. 

"Това беше най-важната стъпка за тази година. Разкопките ще бъдат много интензивни. Благодарение на реакцията на редовния кабинет през януари успяхме да получим средства за приоритетните обекти - освен Перперикон, това са Хераклея Синтика, Рациария, Провадия - Солницата, Русокастро, Търново и един много интересен обект - църквата „Св. Четиридесет мъченици“, каза археологът проф. Николай Овчаров във включване за „Здравей, България” от музея в Кърджали, където може да бъде видяна постоянната експозиция „Блясъкът на Перперикон“. Тя е посветена на 25 години от началото на разкопките.

Археологическо лято: Старт на работата на Перперикон

Общо 1,2 млн. евро са отпуснати на съответните общини, които ще ги използват за редовни археологически разкопки. "Тази приоритетна програма продължава вече 5-6 години и е свързана с развитието на културно-историческия туризъм в България", подчерта археологът. 

"Акрополът беше напълно завършен през 2016 г., а в Южния квартал се работи вече 11 години. От там излязоха изключително интересни находки - множество храмове от III–IV век, включително езически, сред тях - и Храмът на Слънцето, както и голяма базилика от V–VI век. Сега продължаваме работа в зона, която вече е заснета от въздуха и знаем, че там има още структури - вероятно нови храмове, чиито очертания се виждат", посочи професорът.

Световно признание за Перперикон: Американско издание го сравни с Мачу Пикчу

Разкопките ще продължат около четири месеца - от края на юни до средата на октомври. "Надяваме се Перперикон да разкрие поредните си чудеса, както прави всяка година", сподели Овчаров. 

Повече по темата гледайте във видеото. 

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking