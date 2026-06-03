Министерският съвет решава днес за смяната на особения търговски управител на „Лукойл”. Това съобщи премиерът Румен Радев в началото на заседанието. Предложението е направено тази сутрин от министъра на икономиката Александър Пулев на заседание на Съвета по сигурност към МС.

Румен Радев коментира още информациите за F-16, майчинските и пенсиите.

„Миналата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард, но преди да си тръгне, е източила хазната, така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставало въпрос. Пенсиите няма да се намаляват, напротив - ще бъдат увеличени до пълния размер по швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер”, каза Радев.

„Продължаваме, както обещах, или по-точно - възобновяваме работата по Плана за справедлив преход, който е зарязан от години. Днес започваме работа с кметовете на Стара Загора, Перник, Кюстендил, Раднево, Гълъбово и Бобов дол. Ще направим всичко възможно сериозните средства, предвидени по плана, да стигнат до хората и да дадат нови възможности на тези региони”, заяви премиерът.

Редактор: Ина Григорова