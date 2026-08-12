Повече от 1 млрд. евро ще бъдат насочени към изпълнението на общински инфраструктурни проекти през 2026 г. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и чрез Българската банка за развитие.

До 600 млн. евро ще дойдат от бюджета на МРРБ, а още до 460,2 млн. евро ще бъдат осигурени от ББР. Министерският съвет прие постановление, с което определя кои обекти от Инвестиционната програма за общински проекти ще могат да получат финансиране през настоящата година, както и условията за отпускане и отчитане на средствата.

МРРБ и ББР сключиха споразумение за плащания по инвестиционната програма за общински проекти

Документът регламентира начина, по който ще се проверват и признават допустимите разходи, както и процедурите за извършване на плащанията към общините.

Средства ще получават проекти, за които до 31 декември 2025 г. има подписано споразумение между регионалния министър и кмета на съответната община. Необходимо е да бъдат спазени и правилата за държавните помощи.

Има и допълнително условие – към 1 юли 2026 г. за съответния проект трябва да е обявена обществена поръчка, да има сключен договор с изпълнител и/или да е подписан протокол за откриване на строителна площадка.

Финансиране е предвидено и за обекти, за които до края на 2025 г. все още не е имало подписано споразумение, но общината е подала в срок искане за сключването му заедно с всички необходими документи. При тях ще важат същите изисквания, но срокът за изпълнението им е 1 октомври 2026 г.

Регионалният министър ще може да договаря с общините промени в параметрите на вече сключени споразумения, както и на проекти, за които все още няма такива. Условието е измененията да не водят до надхвърляне на максималната прогнозна стойност на съответното споразумение.

Правителството ускорява финансирането на общините и ключови инфраструктурни проекти

Предвидена е и проверка дали част от проектите могат да бъдат финансирани с европейски средства. До 30 календарни дни след обнародването на постановлението управляващите органи на програмите, съфинансирани от европейските фондове за споделено управление, трябва да преценят кои от включените обекти отговарят на условията за европейско финансиране.

Ако даден проект може да получи средства по европейска програма, съответният управляващ орган ще трябва писмено да информира МРРБ и общината.

Максималният размер на средствата, които една община може да получи през 2026 г. по сключените споразумения, ще зависи от нейната категория.

Запазва се досегашният модел на финансиране чрез авансови, междинни и окончателни плащания. Предвидени са средства и за авторски и строителен надзор, както и за непредвидени разходи.

При проектите, които включват само инвестиционно проектиране, плащанията ще бъдат две. Общината ще може да получи авансово до 50% от предвидената сума, а останалите до 50% ще бъдат изплатени окончателно.

При строителство, основен ремонт или реконструкция авансовото плащане ще бъде до 20% от стойността на строително-монтажните работи. След него са предвидени две междинни плащания – всяко до 35% от разходите за строителство и в зависимост от реално извършените дейности. Последните до 10% ще бъдат изплащани при окончателното приключване на проекта.

Ако първоначално отпуснатият аванс е под 20%, неизползваната част до този праг ще бъде разпределена пропорционално между двете междинни плащания.

Предвидена е отделна възможност за вече завършени и въведени в експлоатация обекти, за които не са правени междинни плащания. В тези случаи общината ще може по своя преценка директно да поиска окончателно плащане, изчислено според реално извършените строително-монтажни работи.

Кметовете ще бъдат задължени всеки месец да предоставят на регионалния министър отчет за напредъка по проектите. В него трябва да бъде посочено както физическото и финансовото изпълнение на обекта, така и прогноза колко средства ще са необходими през следващите години до окончателното му завършване.

Редактор: Цветина Петкова