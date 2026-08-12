Снимка: Стопкадър, NOVA
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Това ще се докаже безспорно в хода на делото за убийството му, заяви адвокатът на семейството на жертвата
Георги Кузев няма профила на лице с педофилски наклонности. Това ще се докаже безспорно по делото. Близките му са знаели, че си търси приятелка, тъй като е бил сам, но е абсолютно спекулативно да се твърди, че е имал наклонности към непълнолетни и малолетни. Това заяви в ефира на „Здравей, България” Димитър Марковски, адвокатът на семейството на убития в Пловдив мъж.
„Това, което ми е известно от публичното пространство, е, че семейният профил на всеки един от младежите е съвсем приличен. Те произхождат от средностатистически нормални семейства. Тревожното в конкретната ситуация е, че има данни тяхната група да борави със символи на неонацизма. Имало е идея, че определени групи хора трябва да бъдат наказвани”, коментира адвокат Марковски.
Единият задържан за побоя над непалци в Пловдив присъствал на убийството на Георги Кузев
Той заяви, че в процеса на работа трябва да се установи какви са били контактите на младежите и присъствието им в социалните мрежи, както и какви идеи и разбирания са изповядвали.
Защитникът на семейството на Кузев добави, че ако се установи, че лицата, снимали зверския побой над Георги, са стимулирали и насърчавали извършителите към продължаване на насилието, тогава прокуратурата може сериозно да обмисли повдигане на обвинения за подбудителство. „Законът предвижда идентично наказание с това на извършителите. Формално подбудителите са наравно отговорни с извършителите”, добави той.
Според думите на Марковски не е сигурно, че само петимата обвиняеми са част от групата, участвала в престъплението. „Именно за това е досъдебното производство - да изясни кой какви действия е извършил в момента на настъпване на смъртта, преди и след това”, каза още юристът.
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Повече гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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