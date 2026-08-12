Променя се организацията на движение по АМ „Тракия“ заради ремонтни дейности. Днес поетапно ще бъдат ограничавани отделни ленти в два участъка на магистралата на територията на Софийска област.

Между 7:00 и 14:00 ч. ще се почистват фугите в участъка между Калугерово и Долно Вършило, в платното към София. По време на работата движението в активната лента ще бъде поетапно ограничавано, а трафикът ще се пренасочва към изпреварващата лента.

Променят временно движението по “Тракия” и “Хемус”

До 13:00 ч. ще се коси крайпътната растителност в отсечката между 34-ия и 40-ия километър, отново в посока София. Там поетапно ще бъде ограничаван достъпът до аварийната лента.

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да спазват временната организация на движение в посочените участъци.

Редактор: Дарина Методиева