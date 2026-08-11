Снимка: iStock
-
Засилени проверки на камиони със земеделска продукция в Бургаско
-
Нивото на Дунав при Русе продължава да пада, в района на Лом заседна кораб
-
Жители на София се оплакват от безнадзорно пуснати коне
-
Взривове в завода за боеприпаси "ЕМКО", пожарът се разраства към село Радоеви
-
Нивото на Дунав при Русе и Силистра спадна с още 4 см
-
Голям пожар затвори за два часа Подбалканския път край Сливен (ВИДЕО)
В няколко села в региона е обявено бедствено положение
Няколко села в Свищовско са на воден режим и е обявено бедствено положение, но вече се поставя въпросът дали и областният град ще мине на такъв. Заради продължителното засушаване и драстичното намаляване на дебита на водоизточниците вече са въведени ограничения.
В ефира на "Здравей, България" кметът на Свищов Генчо Генчев обясни, че водоизточниците се захранват от Дунав и водата е намаляла с близо 5 000 кубика за три дни. "Свищов е изправен пред сложна ситуация", заяви Генчев.
Забраняват използването на питейна вода за непитейни нужди в община Троян
По думите му е намерено решение на кризата. "В годините назад са създадени още два ранеи (крайречни водоизточници, каптажи). Това е специално хидротехническо съоръжение за добив на подземни води. Вчера се взе решение да бъде изграден спешен водопровод от Раней 2 до Раней 3 и 4, които да водоснабдят Свищов", обясни той.
Ганчев заяви, че изграждането започва още днес, тъй като времето за реакция е ограничено. "Нужни са средства за подмяна на водопроводите на останалите села, които са в бедствено положение", каза той.
Жителите на Свищов изразиха безпокойство по темата. "Няма да се справим", казва жител. "Ще пълня туби с вода, а сега си купувам трапезна вода", споделя друга жена.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни