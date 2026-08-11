Няколко села в Свищовско са на воден режим и е обявено бедствено положение, но вече се поставя въпросът дали и областният град ще мине на такъв. Заради продължителното засушаване и драстичното намаляване на дебита на водоизточниците вече са въведени ограничения.

В ефира на "Здравей, България" кметът на Свищов Генчо Генчев обясни, че водоизточниците се захранват от Дунав и водата е намаляла с близо 5 000 кубика за три дни. "Свищов е изправен пред сложна ситуация", заяви Генчев.

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По думите му е намерено решение на кризата. "В годините назад са създадени още два ранеи (крайречни водоизточници, каптажи). Това е специално хидротехническо съоръжение за добив на подземни води. Вчера се взе решение да бъде изграден спешен водопровод от Раней 2 до Раней 3 и 4, които да водоснабдят Свищов", обясни той.

Ганчев заяви, че изграждането започва още днес, тъй като времето за реакция е ограничено. "Нужни са средства за подмяна на водопроводите на останалите села, които са в бедствено положение", каза той.

Жителите на Свищов изразиха безпокойство по темата. "Няма да се справим", казва жител. "Ще пълня туби с вода, а сега си купувам трапезна вода", споделя друга жена.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев