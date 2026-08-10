NOVA разполага със снимки на дрона, взривил се край Кардам. На изображенията се виждат останките на летателното средство и серийният му номер. Безпилотният летателен апарат навлезе нерегламентирано в българското въздушно пространство в събота сутринта.

Снимка: NOVA

От Военното министерство обясниха, че е запазен серийният номер, който е в опашната част, и така може да бъде идентифициран. Със сигурност е произведен в Украйна и може да носи до 5 килограма експлозив. Размерите на самия дрон са 2 на 2 метра, а горивото, което притежава, позволява полет до 600 километра.

Българската страна е изпратила серийния номер и очаква Украйна да каже дали те са оперирали с дрона същият ден. „Иначе категорично може да се каже, че дронът е произведен в Украйна по намерените отломки. Кабелните системи са произведени в Одеския завод”, каза Стоянов.

По повод инцидента българският външен министър Велислава Петрова проведе среща с посланика на Украйна у нас - Олеся Илашчук. Причината - първоначалните огледи на място показват, че устройството е украински дрон-примамка „Майя“.

Снимка: NOVA

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че се чака потвърждение от Украйна, дали машината е излетяла от тяхна територия. Стоянов подчерта, че страната ни работи усилено за осигуряването на нови антидрон системи. „Пратили сме им серийният номер, който е запазен в цялост, разположен на опашната част на дрона. По намерените отломки от самия дрон, кабелните системи са произведени в Одеския завод. Има ясни индикации, че производството е в Украйна. Очакваме документация и потвърждаване, че е излетял от тяхната територия. Посоката, от която е долетял, е точно от тази страна. Интересното е, че в наземната повърхност няма кратер, който остава след взривяне на зривни вещества”, каза той.

Версиите, по които работят разследващите са две. Първата е открояване от зададените GPS координати. Другата е дефектирал чип за управление.