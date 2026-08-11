Президентските избори за пръв път ще поставят на тест подкрепата за „Прогресивна България”. Това каза политологът Христо Панчугов в „Твоят ден” по NOVA NEWS. По негови думи обаче ще има и доста условности – като например дали опозицията ще успее да се самоорганизира и да бъде адекватен опонент, или „ще бъде в насипно състояние”.

Експертът каза още, че за управляващите бюджетът за 2027 година ще бъде следващият важен момент въпрос – дали заявените приоритети ще намерят място там.

Социологът Юлий Павлов смята, че опозицията „ще бъде в насипно състояние”, защото остава малко време до изборите, а още не са обявили своята кандидатура.

Експертът е на мнение, че решението на Конституционния съд за бюджета няма да се отрази върху държавната план-сметка за тази година.

Димитър Ганев: За управляващите от "Прогресивна България" предстоят два теста

Медийният експерт доц. Георги Лозанов каза, че се е очаквало от новата власт да въведе значителни антикорупционни мерки във всички сфери, за да се промени климатът в обществото, но това до момента не се е случило. „Вместо това дойде евроскептичен завой на политиката на страната”, коментира той.

Експертът също смята, че изборите за президент ще зависят от това дали опозицията ще може да предложи достатъчно силен кандидат.

Панчугов смята, че би било грешно да се гледа на изборите като „някой срещу Румен Радев”.

Павлов също смята, че е грешка да се говори за такъв тип противопоставяне, тъй като става дума за Илияна Йотова срещу друго лице. По негови думи Йотова е доказала, че може да има собствено лице, водела е доста по-различна политика от Радев и е била приета много добре в Западна Европа. Затова, смята той, да бъде представена като придатък на премиера е неправилно.

Лозанов е на мнение, че Йотова е успяла да се еманципира от Радев още с подкрепата за Андрей Гюров за премиер. Но допълни, че след това тя е направила поредица от ходове, с които тя е търсела подкрепата на премиера.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова