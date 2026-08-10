Отпадането на двойното обозначаване на цените не би трябвало да доведе до нова вълна от поскъпване и масово закръгляване нагоре. Това заяви в ефира на NOVA NEWS Богомил Николов, който е изпълнителен директор на асоциация „Активни потребители“.

Според него е напълно нормално част от хората все още мислено да превръщат цените от евро в левове. Подобен процес е наблюдаван и в други държави години след смяната на валутата. „По-добре е човек да мине от другата страна на моста и вече да знае колко му е заплатата, колко струва хлябът и оттам нататък да си прави сметката“, коментира Николов. По думите му дългият период на двойно обозначаване у нас дори донякъде е забавил привикването към новата валута.

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Най-трудният етап от прехода вече е преминал, смята експертът. Той посочи, че обменът на наличните левове в евро е протекъл сравнително спокойно. „Ако има някакъв остатъчен ефект от закръгляванията, той ще бъде много по-малък от този през януари“, прогнозира Николов.

Като пример за нелоялна практика в разговора беше посочен атракцион в морски курорт, при който стара цена от 5 лева е била заменена с 5 евро. Николов припомни, че „Активни потребители“ е сигнализирала още в началото на годината за сериозни увеличения при детските атракциони. Според него търговците, които са избрали подобен подход, рискуват в дългосрочен план да загубят клиенти. „Умните търговци закръгляват надолу, защото привличат повече хора, правят повече оборот и в крайна сметка са по-успешни“, каза той.

Сигнали за необосновано увеличение на цените могат да продължат да се подават до Комисията за защита на потребителите и НАП, уточни Николов. Той обаче изрази съмнение доколко част от наложените санкции ще издържат при евентуално обжалване в съда, тъй като бизнесът може да аргументира поскъпването с увеличени разходи.

Затова изпълнителният директор на „Активни потребители“ поставя по-голям акцент върху конкуренцията и възможността клиентите лесно да сравняват цените. Той отправи критики към държавния портал „Колко струва“, тъй като според него информацията в него се публикува със закъснение и така инструментът не позволява достатъчно ефективно сравнение в реално време.

Николов призова и туристическия сектор да обърне по-сериозно внимание на ценовите практики по курортите. „Тези хора трябва да разберат, че принципът „ден година храни“ не работи“, заяви той и предупреди, че лошото преживяване може да накара туристите да не се върнат на същото място през следващия сезон.

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След края на двойното обозначаване Николов не очаква сериозен ценови шок. „Мисля, че ефектът ще е минимален. Проблемът със закръгляванията беше по-актуален през януари. Сега може да има единични случаи, но няма да бъде толкова масово“, прогнозира той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова