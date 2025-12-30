Часове преди въвеждането на еврото в България изпълнителният директор на Асоциация „Активни потребители“ Богомил Николов коментира в ефира на „Здравей, България“ основните рискове и казуси, пред които ще се изправят потребителите.

Според него още в самото начало се забелязва тревожен двоен стандарт при ценообразуването на държавно и общинско ниво.

„Имаме съобщение, че личната карта от 18 лева ще струва 30 лева, без обосновка. В същото време виждаме примери на общинско ниво – лифт от 5 лева става 5 евро, синята зона от 1 лев – 1 евро. Това изглежда като саботаж и създава усещане, че властта действа по логиката „можем, затова го правим“, заяви Николов.

Той подчерта, че моментът за подобни административни решения е крайно неподходящ. „Това можеше да се случи шест месеца по-рано или по-късно, но не точно от 1 януари. На фона на напрежението в обществото подобни ходове са изключително дразнещи и демотивиращи“, посочи той, като призова управляващите да дадат ясни аргументи за увеличенията.

Ресто, монети и „шарен“ пазар в първите дни

По отношение на разплащанията след 1 януари Николов прогнозира „шарена картина“ на пазара. Според него част от търговците, особено в малките населени места, може да не са подготвени с достатъчно евро и да разчитат клиентите постепенно да „заредят“ касите им с новата валута.

„Законът казва, че ако нямаш наличност в евро, можеш да връщаш ресто в левове. Но кой доказва дали в касата има или няма евро? На практика това не е задължително“, обясни той. По думите му проблемът със стотинките вече се усеща, защото „никой не ги иска – нито клиентите, нито търговците“, тъй като после трябва да се губи време за уедряване в банките.

Риск от забавени плащания и спиране на услуги

Сериозен риск според Николов е възможното забавяне на плащания към доставчици на ток, интернет и кабелна телевизия заради софтуерни преднастройки на банките и платежните системи. „Информацията за тези затруднения се появи буквално преди ден-два и остави добросъвестните потребители изненадани. Хората са планирали да платят в срок, а изведнъж се оказва, че системата е изключена“, предупреди той.

Николов изрази надежда операторите да проявят разбиране. „Изключително важно е да не се начисляват лихви за няколко дни просрочие и да не се спират услуги автоматично. Това те могат да го направят“, подчерта той.

Вендинг машини, таксита и нуждата от касова бележка

Отделно внимание беше обърнато на вендинг машините и такситата. „Те работят или в левове, или в евро – няма двойно обращение. В първите дни е възможно някои автомати да продължат да приемат само левове“, обясни Николов. При такситата рискът е апаратът да показва сума в левове, а да се поиска плащане в евро.

„Затова е изключително важно да си искаме касовата бележка. Тя трябва да е и в двете валути и така може да се хване евентуална злоупотреба“, категоричен беше той.

Според Николов най-уязвими са малките търговци без автоматизирани системи, които ще правят изчисленията „на ръка“. „Рискови са местата с опашки и напрежение – пазари, автогари, обекти около училища. Там бързането може да доведе до грешки“, каза той.

