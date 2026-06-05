Във връзка с постъпила информация за инцидент в района на румънското пристанище Констанца, Военноморските сили (ВМС) са предприели мерки за засилено наблюдение на българските териториални води и морските пространства в Черно море.

Дрон се самовзриви край пристанището в Констанца тази сутрин

Припомняме, че тази сутрин дрон се самовзриви край пристанището в Констанца. По информация на румънското Министерство на отбраната няма жертви и пострадали. Според първоначалните данни дронът е от типа, използван във войната в Украйна. Устройството е забелязано около 05:00 часа сутринта. Районът е бил отцепен и обезопасен, а на място са изпратени екипи на полицията и жандармерията още преди експлозията.

За изпълнение на задачите за предприемане на мерките се използва пълният капацитет на бреговата система за радиолокационно наблюдение „Екран-М“. В наблюдението участва и вертолет „Пантер“ от състава на ВМС, който извършва въздушно наблюдение в Черно море. В готовност за поемане на задачата е и вертолет „Кугар“ от състава на Военновъздушните сили.

Формирование от ВМС извършва наблюдение на българската брегова ивица в Североизточна България. За повишаване на способностите за контрол и наблюдение в района ще бъдат използвани и безпилотни летателни системи. Обявена е зона, временно опасна за корабоплаване, за което са уведомени корабите, намиращи се в района.

Военноморските сили поддържат постоянен обмен на информация и координация с Военноморските сили на Румъния, както и със Съюзното военноморско командване на НАТО (MARCOM).

Редактор: Цветина Петрова