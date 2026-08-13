Правителството предприема спешни мерки срещу детската агресия. Те включват по-строг контрол върху онлайн съдържанието, насърчаващо насилие; мерки срещу разпространението на наркотици сред учениците; по-тясно сътрудничество между училищата и институциите; актуализация на законодателството и повече възможности за спорт и изкуства за децата. Беше публикувана и Национална програма за превенция на насилието и за употребата на деца за периода 2027–2030 година.

Зорница Трифонова от Асоциация „Родители“ каза в ефира на "Твоят ден", че мерките са добри, но е важно как ще бъдат приложени. Тя беше категорична, че има още какво да се направи, за да бъдат мерките работещи.

Според нея от изключителна важност е родителите да бъдат подкрепени с повече възможности за работа със специалисти при нужда и проблеми с децата. Да се създадат и възможности за по-добра комуникация между родители и учители.

Правителството предприема мерки срещу детската агресия

Директорът на 107-о основно училище в София Данко Калапиш посочи, че е необходима по-добра комуникация между самите институции. Той каза, че училищният психолог и педагогическият съветник са много важни фигури в решаването на такива проблеми.

Трифонова отбеляза, че връзката между детето и семейството е важна, но допълни, че комуникацията с учителите също е от значение.

Калапиш каза, че спортът, изкуството, а и въвеждането на предмета Добродетели и религии могат да бъдат реализирани добре в училищата.

Целия разговор гледайте във видеото.