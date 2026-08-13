Брутален случай на пътна агресия в Габрово. Нападението е заснето от охранителна камера. На кадрите се вижда, че жена е засечена, принудена да спре и ударена от мъж. Тя пада на земята под колата. Други водачи спират, за да ѝ помогнат. Това се случва на оживено кръстовище в града преди около седмица. По данни на потърпевшата причината е забележка за отнето предимство.

Жената потърси екипа на NOVA и изпрати видеозапис от инцидента. Началникът на Районното управление в Габрово Иван Халкин обаче обясни, че кадрите, предоставени за излъчване, не показват цялата ситуация.

Потърпевшата, която пожела да остане анонимна, иска случаят да не се потулва. На извършителя са съставени два акта от полицията - единият е за засичане в района на кръстовище, а вторият за това, че колата му нямала редовно преминат преглед.

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След подаването на сигнала в полицията, екип на КАТ се отзовава в рамките на 5-6 минути, каза Халкин. На място пристига и втори екип, който съставя акт по наредба на общината срещу грубо нарушаване на обществения ред. Образувана е преписка, свален е записът от разположена наблизо камера.

Полицейският шеф обясни, че потърпевшата не е подала жалба. Униформените реагирали на сигнал от очевидец, и то за ПТП, а не за агресия на пътя. Соченият за нападател не е системен нарушител.

„Потърпевшата е призована. Но беше в чужбина, затова не са снети обяснения от нея. Те обаче ще бъдат приложени и изпратени заедно с видеозаписа в пълната му цялост. На него се вижда, че в момента на инцидента в заведението отсреща е бил нейният приятел, който излиза и се намесва силово в ситуацията”, каза Халкин.

И допълни, че за минутите до пристигането на полицейските екипи двете страни вече „били разрешили проблема” и на униформените не била разказана реалната ситуация. „Започнахме работа по преписката, едва след като се запознахме с клипа”, каза Халкин.

Материалите ще бъдат докладвани в прокуратурата.

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