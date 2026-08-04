Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност и задържа 52-годишен мъж за пътно хулиганство и причиняване на лека телесна повреда след случай на агресия край село Волуяк. Според разследването случаят е от 2 август в района на кръговото кръстовище при Волуяк.

Шофьорът първо засякъл автомобил, управляван от жена. След като тя му подала звуков сигнал с клаксона, той спрял рязко пред колата ѝ, препречил пътя и започнал да я обижда, псува и плюе.

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По данни на прокуратурата в автомобила с жената пътували още майка ѝ и малкото ѝ бебе. Когато тя се опитала да се отдалечи, мъжът я последвал по локалното платно на бул. „Ломско шосе“. При изпреварване умишлено насочил автомобила си към нейния и предизвикал пътнотранспортно произшествие.

След удара обвиняемият слязъл от колата, отправил закани към жената с думите: „Ще те пребия“, а след това се опитал със сила да ѝ отнеме мобилния телефон, докато тя разговаряла с оператор на телефон 112 и подавала сигнал за случилото се. Разследването сочи още, че впоследствие мъжът нанесъл удари с юмруци в лицето на съпруга на жената, като му причинил лека телесна повреда. Според държавното обвинение нападателят не е бил провокиран от пострадалия.

По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство и причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди. От прокуратурата посочват, че обвиняемият е осъждан и с оглед опасността да извърши ново престъпление е задържан за срок до 72 часа. Наблюдаващият прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

Редактор: Цветина Петкова