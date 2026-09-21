След дълго време на спекулации вече е ясно - Брад Пит се завръща в блокбастъра "Z-та Световна война" (World War Z). Режисьор на филма за зомби апокалипсиса е Едуард Бергер („Конклав“, „На Западния фрон нищо ново“) и ще бъде продължение на историята от 2013 г., който е базиран на едноименния роман на Макс Брукс от 2006 г.

Подробности за сюжета все още не са разкрити.

Автор на сценария е Денис Кели („Матилда: Мюзикълът“, „Заедно“), а Пит ще продуцира филма чрез продуцентската си компания Plan B Entertainment заедно със своите сътрудници Деде Гарнър и Джереми Клайнер. Филмът ще бъде вторият съвместен проект на Пит и 56-годишната Бергер, след като заснеха „Ездачите“.

Брад Пит пристигна на остров Хидра за снимките на "Ездачите"

„Z-та Световна война“ спечели над 540 милиона долара по целия свят след излизането си през 2013 г. Във филма Пит играе бивш служител на ООН, който се завръща в международната организация, за да разследва бързо разрастваща се епидемия от причинена от вирус и превръщата хората в зомбита. Във филма участват Рут Нега, Мирей Енос, Даниела Кертес, Джеймс Бадж Дейл, Фана Мокоена, Дейвид Морс, Дейвид Андрюс и други.

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Кастингът за продължението все още не е обявен.

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Новината идва в момент, когато Пит промотира новия си приключенски филм за оцеляване „Сърцето на звяра, чийто режисьор е Дейвид Айър. Филмът, който ще излезе по кината на 25 септември, показва Пит в ролята на военен ветеран, който катастрофира със самолет в пустошта на Аляска и оцелява с кучето си Один, което преди това е служило в армията с него.

Брад Пит си партнира с немска овчарка в нов филм (ВИДЕО+СНИМКИ)

Снимка: Getty Images

Продължението на „Имало едно време в Холивуд" с Брат Пит беше представено по време на "Супербоул" (ВИДЕО)

Тази есен Пит ще повтори ролята си, отличена с „Оскар“, от „Имало едно време... в Холивуд“ през 2019 г., в „The Adventures of Cliff Booth“, който ще излезе в кината на 25 ноември.