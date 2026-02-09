Продължението на eдна от последните хитови ленти на Куентин Тарантино „Имало едно време в Холивуд“ изненада публиката на "Супербоул". Новата продукция, която е озаглавена "Приключенията на Клиф Бут" и е под режисурата на Дейвид Финчър, беше представена по време рекламната пауза на голямата футболна вечер в неделя.

Тийзърът на филма е около една минута и показва Брад Пит отново в хитовата му роля като Клиф Бут. „Не притежавам много таланти, но знам, че е по-добре да не преча на една добра история“, казва героят му в тийзъра.

По-голямата част от сюжета на филма се пази в тайна, но очакванията са той да се фокусира точно върху Клиф Бут - бившият каскадьор и дубльор на телевизионния актьор Рик Далтън - така, както е представен и във филма на Тарантино от 2019 г.

Действието в „Приключенията на Клиф Бут“ се развива в по-късен период от „Имало едно време в Холивуд“. Точно за тази роля Брад Пит спечели и първият си "Оскар" в кариерата.

В актьорския състав влизат още Елизабет Дебики, Яхя Абдул-Матин II, Карла Гуджино, Тимъти Олифант, Скот Каан, Холт Маккалани и Питър Уелър.

Датата на премиера все още не е обявена, но в тийзъра за "Супербоул" пише „Очаквайте скоро“.

Автор на сценария на продължението е Тарантино. Той споделя, че не е искал да режисира историята за Клиф Бут, защото желанието му е било неговият десети и последен филм да остане без продължение.