Рисунки, създадени от Джон Ленън за промоционален филм към песента I Feel Fine на „Бийтълс“, бяха изложени в музея на групата в Ливърпъл, предаде ДПА.

Попарт изображенията са създадени през 60-те години на миналия век от Ленън в сътрудничество с американския художник и режисьор Стивън Верона. Те са използвани в рекламен филм към хита I Feel Fine, който според някои изследователи е сред първите музикални видеоклипове в историята на рок музиката.

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Първоначално колекцията е включвала 240 рисунки. Те са били продадени на търг на „Кристис“ през 2000 г. за над 58 000 щатски долара, след което са били разпръснати между различни собственици.

Десет от творбите сега са показани заедно пред публика, след като колекционерът Джоузеф О'Донъл ги открива на търг в Лондон и ги предоставя на музея. Част от рисунките съдържат думи и фрази от текста на песента, които могат да бъдат подредени в цели изречения.

⭐ Reveal day at the Liverpool Beatles Museum! ⭐



Today we unveiled some drawings made by John Lennon and Verona for the "She Said So" music video, arguably the first ever music video made for the Beatles song I Feel Fine 🎸



Each picture represented one word in the song, and… pic.twitter.com/IJ1uA1SO04 — Liverpool Beatles Museum (@beatlesmuseum_) June 4, 2026

По думите на О'Донъл интересът към „Бийтълс“ не намалява и днес, поради което той е решил временно да предостави творбите, за да могат почитателите на групата да ги видят заедно на едно място.

Рисунките бяха представени официално в музея на улица „Матю“ в Ливърпул и ще останат изложени там през следващите няколко месеца, пише още ДПА.

Редактор: Никола Тунев