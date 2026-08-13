Премиерът Радев е прав, че грижата и възпитанието на децата е на родителите, училището и цялото общество. Явно някъде нещо сме объркали в това. Оттам нататък всички паралели, които той направи, са с политическа цел, а именно обвиненията към опозицията. Той за пореден път извлича от фактите това, което е удобно за него. Това каза пиар експертът Наталия Димитрова в ефира на „Здравей, България”.

Тя подчерта, че относно паметниците, за които премиерът говори, този в София е известен като паметник на Съветската армия и „никъде в името му не се съдържа фашизъм или антифашизъм”.

Организационният секретар на ВМРО Александър Сиди каза, че трябва да се направи разлика между убийството в Пловдив и конфликтът между български и италиански младежи от еврейски произход в Банско. Той посочи, че Радев търпи критики заради думите му това, което каза за конфликтът в Банско, но в думите си за Пловдив е абсолютно прав. Той коментира още упрека на премиера към опозицията. „Същата тази опозиция, в един друг, по официални данни, педофилски скандал обясняваше как държавата не се е справила, тя е виновна, не е разказала правилно, крие фактите. Говоря за Петрохан”, заяви Сиди.

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По негови думи паметникът на Съветската армия е на окупационна, чужда армия и няма място в центъра на София. „Но тези шарлатани дори това не успяха да свършат – махнаха една фигура от петте и другите стоят там”, каза той, визирайки опозицията.

Според Димитрова езикът на омраза е сериозен проблем и допълни, че децата слушат това.

Пиар експертът каза още, че кабинетът е публикувал своята управленска програма, като в нея има доста сериозна част, свързана със сигурността и вътрешния ред. Но отбеляза, че в нея няма нито една разписана мярка как ще бъде реализирана тя.

Сиди посочи, че в образователната система през годините са направени „безумни” промени, които „променят нормалните граници” и в даден момент следва и съответната реакция, т.е. „махалото веднага се задвижва”. Той беше категоричен, че неправителственият сектор не трябва да бъде в училище. „Когато вкарате там идеологии, които са меко казано спорни, тогава започва реакцията и тя стига до крайност”, допълни още той.

Сиди е на мнение, че случая в Пловдив не трябва да се разглежда през призмата руски и антируски. Но беше категоричен, че идеолог на „ловците на педофили” е Максим Марцинкевич - Тесак, чийто последовател е Ален Симеонов.

Димитрова не смята, че Радев е реагирал по-крайно в изказването си заради факта, че въпросният Тесак е руснак, тъй като и в САЩ и в Западна Европа има крайнодесни, които ползват същата идеология.

Сиди беше категоричен, че социалните мрежи до 16-годишна възраст трябва да бъдат спрени. Спорен него службите също трябва да бъдат по-активни, за да премахват съдържание с „такава безумна идеология”.

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Друга дискутирана тема беше падналият дрон край Кардам. Сиди каза, че няма причина да не се вярва, че дронът е украински, но представител на демократичната общност е казал, че руският посланик Елеонора Митрофанова трябва да даде обяснения. „Украински дрон е паднал, нека не намесваме Русия във всяко нещо”, подчерта той.

Димитрова каза, че има изместване на фокуса при случая с дрона и все още има въпроси, на които не е даден отговор.

Темата за политическите обвинения след убийството в Пловдив коментираха още в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS журналистът Александър Симов и политолозите Цветанка Андреева и доц. Милен Любенов.

Според доц. Любенов политическата поляризация в страната продължава да оказва влияние върху обществото и реакциите след тежки криминални случаи. „Радев отправяше постоянни заплахи към политическите партии още когато беше президент. Сега това нещо продължава”, заяви той.

По думите му насоченото към опозицията изказване трябва да бъде разглеждано в контекста на цялостния анализ на случилото се. „Тук става въпрос за много дълбоки проблеми, които съпътстват не само българското общество, а и европейските държави. Те са свързани с радикализацията, ролята на социалните мрежи и необходимостта от по-стриктен контрол от страна на властите, така че да се предприемат възпиращи мерки”, посочи политологът.

Андреева обърна внимание на острите реакции срещу изказването на премиера, както от страна на опозицията, така и в обществото. „Той нападна антифашизма, който според него е свързан с разрушаване на тоталитарни паметници. Радев наистина политизира проблема”, коментира политологът.

По думите ѝ в случая става въпрос за убийство, зад което стои определена идеология, свързвана с разрушаването на обществото и държавата, и я характеризира като нацистка. „В жестокото убийство имаше идеология. Виждаме, че убийците легитимират действията си през тази идеология и дори не са се скрили. Опитът на Радев да каже, че са били хванати от МВР е нищожен, защото всъщност те самите заснемат убийството”, каза тя.

От своя страна Александър Симов заяви, че споделя оценката на Румен Радев за проблема. Според него тя не представлява опит за политизация или разделение на обществото. По думите му общественият разговор за антифашизма и антинацизма трябва да бъде свързан с по-задълбочен поглед към миналото. „Съгласен съм с диагнозата на премиера. Тя не опира до никаква политизация или до опит за разделение на обществото, а до реален проблем, за който от 36 години се опитваме да не говорим докрай”, каза журналистът.

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Редактор: Цветина Петрова