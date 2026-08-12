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Пълно слънчево затъмнение: 6 млн. туристи се очакват по северното крайбрежие на Испания
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Засилени проверки на камиони със земеделска продукция в Бургаско
Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Ина Григорова
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