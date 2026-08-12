Момче на 17-годишна възраст и младеж на 18 години бяха привлечени като обвиняеми за побой над двама непалски граждани в Пловдив. Пострадалите са на 27 и 33 години. Чрез видеозаписи е установена връзка между двамата задържани и младежите, свързани с убийството на Младежкия хълм в Пловдив. Задържаният по случая с непалците 17-годишен младеж е присъствал и на побоя над Георги Кузев, заяви зам. районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов.

Откриха кадри с побой над непалци при разследването на убийството на Георги Кузев

И двамата арестувани са ученици, без предишни криминални прояви, но е установено, че са склонни към извършване на актове на безпричинна агресия.

Заместник районният прокурор на Пловдив Нено Димов разказа, че на 25 срещу 26 юли двамата обвиняеми са забелязали чужденците и са ги нападнали без никаква причина. Удряли ги с юмруци и ритници по тялото и главата. Те са спасени случайно от шофьори, които викат полиция и Спешна помощ. Престъплението е установено на 10 август, като до него се стига след случая с убийството на Младежкия хълм. Запис от нападението е открит в телефона на един от обвиняемите за смъртта на Кузев.

Засега повдигнатото обвинение засяга само хулигански мотив. Самите непалци не са посочили към тях да са отправяни расистки или други подобни обиди. Разследването ще бъде разширено в посока на установяване на други подобни прояви на двамата задържани, казаха още представителите на Районната прокуратура.

Предстои да бъде внесено искане за постоянен арест на заподозрените за посегателството срещу непалците. Към момента 18-годишният е задържан за срок до 72 часа, а 17-годишният - за до 48 часа.

Според защитата на близките на убития на Младежкия хълм Георги - адвокат Димитър Марковски, освен на задържаните петима младежи, обвинения трябва да бъдат повдигнати и на останалите петима от групата, присъствали на побоя на тепето.

"Ако се установи, че тези лица, които са заснемали клиповете на зверския побой над Георги, и чрез тези свои действия са отправяли думи, които са насърчавали извършителите към продължаване на побоя, прокуратурата много сериозно може да обмисли повдигане на обвинения за подбудителство. Законът предвижда идентично наказание с извършителите", заяви той.